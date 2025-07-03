В ХМАО собрались физики из нескольких десятков стран

В ХМАО стартовала Международная физическая олимпиада, в которой принимают участие представители 23 стран. Об этом сообщили в официальном telegram-канале окружного правительства.
«Международная физическая олимпиада — ежегодные соревнования по физике среди старшеклассников из разных стран. Главная цель — выявить и развить у детей интерес к изучению точных наук», — говорится в сообщении telegram-канала «Югра Z Официально».
Участниками олимпиады стали школьники и выпускники, которые проходят профильные семинары, решают сложные задачи и проводят лабораторные эксперименты. В расписании их также ждут экскурсии по музеям и знакомство с историей региона. Проект реализуется в России по поручению президента РФ Владимира Путина.
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