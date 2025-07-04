Глава Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья Оксана Ероханова подтвердила информацию об утренних атаках беспилотников ВСУ и сообщила об одном пострадавшем. Обращение к жителям размещено на ее странице в соцсети «ВКонтакте».
«Рано утром Сергиево-Посадский округ атаковали БПЛА. Известно о четырех взрывах в районе микрорайона Звездочка», — написала она.
По информации Ерохановой, в результате атаки есть раненый — местного жителя посекло осколками. Глава округа попросила жителей сохранять спокойствие и не снимать работу ПВО.
Ранее очевидцы сообщили о взрывах. По их словам, в нескольких районах города пропало электричество.
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