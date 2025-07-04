Власти Сергиева Посада сообщили о четырех взрывах

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В результате налета беспилотников ВСУ ранен один человек
В результате налета беспилотников ВСУ ранен один человек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья Оксана Ероханова подтвердила информацию об утренних атаках беспилотников ВСУ и сообщила об одном пострадавшем. Обращение к жителям размещено на ее странице в соцсети «ВКонтакте».

«Рано утром Сергиево-Посадский округ атаковали БПЛА. Известно о четырех взрывах в районе микрорайона Звездочка», — написала она.

По информации Ерохановой, в результате атаки есть раненый — местного жителя посекло осколками. Глава округа попросила жителей сохранять спокойствие и не снимать работу ПВО.

Ранее очевидцы сообщили о взрывах. По их словам, в нескольких районах города пропало электричество.

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Глава Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья Оксана Ероханова подтвердила информацию об утренних атаках беспилотников ВСУ и сообщила об одном пострадавшем. Обращение к жителям размещено на ее странице в соцсети «ВКонтакте». «Рано утром Сергиево-Посадский округ атаковали БПЛА. Известно о четырех взрывах в районе микрорайона Звездочка», — написала она. По информации Ерохановой, в результате атаки есть раненый — местного жителя посекло осколками. Глава округа попросила жителей сохранять спокойствие и не снимать работу ПВО. Ранее очевидцы сообщили о взрывах. По их словам, в нескольких районах города пропало электричество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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