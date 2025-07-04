Взрывы, разрушения и массовое отключение электричества: подробности утренней атаки ВСУ по Сергиеву Посаду

Сергиево-Посадский округ атаковали БПЛА, дым над микрорайоном сняли на фото
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Сергиев-Посад атаковали беспилотники
Сергиев-Посад атаковали беспилотники Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Рано утром 4 июля 2025 года Сергиево-Посадский городской округ в Московской области подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате инцидента зафиксированы разрушения, один человек пострадал, а местные жители сообщают о перебоях с электричеством и водоснабжением. Власти призвали граждан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Подробности — в материале URA.RU.

Комментарий властей

«Уважаемые жители. Рано утром Сергиево-Посадский округ атаковали БПЛА. В настоящий момент известно о четырех взрывах в районе микрорайона Звездочка. Пострадал один мужчина, его незначительно посекло осколками», сообщила глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Она призвала жителей не подходить к окнам, не фотографировать работу противовоздушной обороны (ПВО). Также в случае необходимости она посоветовала незамедлительно звонить в службу спасения по номеру 112.

Первое упоминание об инциденте

По данным telegram-канала Mash, атаку осуществили как минимум пять украинских беспилотников, которые, по словам очевидцев, были направлены к местному заводу по обработке металла. Сообщалось также о том, что на территории предприятия начался пожар.

Местные жители массово сообщают о перебоях с электричеством и водоснабжением в некоторых районах города, а также о звуках сирен, сопровождавших работу ПВО. Пользователи публикуют сообщения о «громких хлопках» и дыме над заводом. Министерство обороны РФ пока не опубликовало официального заявления об инциденте.

Последствия атаки 

«В результате падения беспилотников была повреждена подстанция. Без электричества мкр. Звездочка и Рабочий поселок. Въезды на ул. Октябрьская и Симоненкова перекрыты», — позже сообщила Ероханова в telegram-канале. Глава ГО добавила, что находится на месте ЧП. Пожар на территории завода по обработке металла, по данным очевидцев, локализован, но точные масштабы разрушений пока уточняются. 

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что вокзале Сергиева-Посада тоже нет электричества после повреждения подстанции. На месте образовалась очередь пассажиров, которым нужно выехать в Москву.

В Сергиевом Посаде зафиксированы разрушения
В Сергиевом Посаде зафиксированы разрушения
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Рано утром 4 июля 2025 года Сергиево-Посадский городской округ в Московской области подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате инцидента зафиксированы разрушения, один человек пострадал, а местные жители сообщают о перебоях с электричеством и водоснабжением. Власти призвали граждан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Подробности — в материале URA.RU. Комментарий властей Она призвала жителей не подходить к окнам, не фотографировать работу противовоздушной обороны (ПВО). Также в случае необходимости она посоветовала незамедлительно звонить в службу спасения по номеру 112. Первое упоминание об инциденте По данным telegram-канала Mash, атаку осуществили как минимум пять украинских беспилотников, которые, по словам очевидцев, были направлены к местному заводу по обработке металла. Сообщалось также о том, что на территории предприятия начался пожар. Местные жители массово сообщают о перебоях с электричеством и водоснабжением в некоторых районах города, а также о звуках сирен, сопровождавших работу ПВО. Пользователи публикуют сообщения о «громких хлопках» и дыме над заводом. Министерство обороны РФ пока не опубликовало официального заявления об инциденте. Последствия атаки  «В результате падения беспилотников была повреждена подстанция. Без электричества мкр. Звездочка и Рабочий поселок. Въезды на ул. Октябрьская и Симоненкова перекрыты», — позже сообщила Ероханова в  telegram-канале. Глава ГО добавила, что находится на месте ЧП.  Пожар на территории завода по обработке металла, по данным очевидцев, локализован, но точные масштабы разрушений пока уточняются.  Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что вокзале Сергиева-Посада тоже нет электричества после повреждения подстанции. На месте образовалась очередь пассажиров, которым нужно выехать в Москву.
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