Горит подстанция и нет света: власти Сергиева Посада рассказали о последствиях атаки беспилотников ВСУ

В Сергиевом Посаде после атаки БПЛА без света остаются шесть микрорайонов
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Пожарные ликвидируют возгорание на подстанции (фото из архива)
Пожарные ликвидируют возгорание на подстанции (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Сергиев Посад атакован украинскими беспилотниками

Шесть микрорайонов подмосковного Сергиева Посада остаются без электричества из-за повреждений на подстанции, вызванных падением украинского беспилотника. Об этом сообщила глава городского округа Оксана Ероханова.

«Произошло возгорание электроподстанции в районе микрорайона Звездочка. На месте происшествия работают оперативные службы», — сообщила она в Telegram. 

В целях безопасности отключены еще несколько подстанций. Электричества нет в микрорайонах Рабочем, Звездочка, Скобянка, Птицеградском, Клементьевском, наполовину обесточена Ферма. Без света остались несколько объектов ЖКХ, соцучреждения и многоквартирные дома.

Ероханова отметила, что сейчас пожарные ликвидируют возгорание, это первоочередная задача. Вопрос подключения электричества будет решен после этого.

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Шесть микрорайонов подмосковного Сергиева Посада остаются без электричества из-за повреждений на подстанции, вызванных падением украинского беспилотника. Об этом сообщила глава городского округа Оксана Ероханова. «Произошло возгорание электроподстанции в районе микрорайона Звездочка. На месте происшествия работают оперативные службы», — сообщила она в Telegram.  В целях безопасности отключены еще несколько подстанций. Электричества нет в микрорайонах Рабочем, Звездочка, Скобянка, Птицеградском, Клементьевском, наполовину обесточена Ферма. Без света остались несколько объектов ЖКХ, соцучреждения и многоквартирные дома. Ероханова отметила, что сейчас пожарные ликвидируют возгорание, это первоочередная задача. Вопрос подключения электричества будет решен после этого.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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