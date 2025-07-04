За два часа над российским регионами сбили с десяток беспилотников

Над Брянской областью уничтожили 13 дронов ВСУ
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Силы ПВО не дали беспилотникам ВСУ атаковать российские регионы
Силы ПВО не дали беспилотникам ВСУ атаковать российские регионы Фото:

В течение двух часов над российскими регионами было уничтожено 14 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны. 

«Уничтожены 14 дронов: 13 БПЛА — над территорией Брянской области и один БПЛА — над территорией Белгородской области», — говорится в публикации ведомства в telegram-канале. Отмечается, что эти дроны были уничтожены в течение двух часов. 

Ранее украинские беспилотники атаковали Сергиев-Посад. Значительная часть города осталась без электроэнергии, согласно данным очевидцев. Подробности — в  материале URA.RU

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В течение двух часов над российскими регионами было уничтожено 14 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.  «Уничтожены 14 дронов: 13 БПЛА — над территорией Брянской области и один БПЛА — над территорией Белгородской области», — говорится в публикации ведомства в telegram-канале. Отмечается, что эти дроны были уничтожены в течение двух часов.  Ранее украинские беспилотники атаковали Сергиев-Посад. Значительная часть города осталась без электроэнергии, согласно данным очевидцев. Подробности — в  материале URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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