За два часа над российским регионами сбили с десяток беспилотников

В течение двух часов над российскими регионами было уничтожено 14 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.
«Уничтожены 14 дронов: 13 БПЛА — над территорией Брянской области и один БПЛА — над территорией Белгородской области», — говорится в публикации ведомства в telegram-канале. Отмечается, что эти дроны были уничтожены в течение двух часов.
Ранее украинские беспилотники атаковали Сергиев-Посад. Значительная часть города осталась без электроэнергии, согласно данным очевидцев. Подробности — в материале URA.RU.
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