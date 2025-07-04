04 июля 2025

Владелец «Тайгана» раскрыл судьбу льва, напавшего на него

Владелец «Тайгана» Зубков намерен сохранить жизнь льву, напавшему на него
© Служба новостей «URA.RU»
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Зубков сообщил, что будет иначе вести себя со львом, напавшим на него
Зубков сообщил, что будет иначе вести себя со львом, напавшим на него Фото:
новость из сюжета
Лев напал на директора парка «Тайган» в Крыму

Владелец сафари-парка «Тайган» в Крыму Олег Зубков сообщил, что лев, напавший на него, останется жить в парке. Об этом он заявил в видеообращении, размещенном в официальном telegram-канале «Тайгана».

«Я знаю всех своих львов. И этот лев не исключение. Он будет жить. Просто с ним нужно вести себя по-другому, не так, как это сделал я», — пояснил Зубков, комментируя инцидент.

По словам владельца парка, нападение произошло из-за особенностей поведения животного и несоблюдения определенных правил общения с ним. Зубков отметил, что сотрудники парка будут учитывать этот опыт при дальнейшем взаимодействии с хищником, чтобы избежать повторения подобных ситуаций.

В сафари-парке «Тайган» произошел инцидент: во время процедуры кормления хищных животных на директора учреждения Олега Зубкова напал лев. В результате нападения Зубков получил серьезные травмы головы и спины, а также разрыв трахеи. Пострадавшего в срочном порядке госпитализировали, где врачи на протяжении трех часов проводили сложную операцию. В настоящее время состояние Олега Зубкова оценивается как стабильное, угрозы для его жизни нет. Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить отчет о ходе расследования уголовных дел, связанных с выявленными нарушениями в крымском парке «Тайган».

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Владелец сафари-парка «Тайган» в Крыму Олег Зубков сообщил, что лев, напавший на него, останется жить в парке. Об этом он заявил в видеообращении, размещенном в официальном telegram-канале «Тайгана». «Я знаю всех своих львов. И этот лев не исключение. Он будет жить. Просто с ним нужно вести себя по-другому, не так, как это сделал я», — пояснил Зубков, комментируя инцидент. По словам владельца парка, нападение произошло из-за особенностей поведения животного и несоблюдения определенных правил общения с ним. Зубков отметил, что сотрудники парка будут учитывать этот опыт при дальнейшем взаимодействии с хищником, чтобы избежать повторения подобных ситуаций. В сафари-парке «Тайган» произошел инцидент: во время процедуры кормления хищных животных на директора учреждения Олега Зубкова напал лев. В результате нападения Зубков получил серьезные травмы головы и спины, а также разрыв трахеи. Пострадавшего в срочном порядке госпитализировали, где врачи на протяжении трех часов проводили сложную операцию. В настоящее время состояние Олега Зубкова оценивается как стабильное, угрозы для его жизни нет. Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить отчет о ходе расследования уголовных дел, связанных с выявленными нарушениями в крымском парке «Тайган».
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© Служба новостей «URA.RU»
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