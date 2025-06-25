25 июня 2025

Бастрыкин потребовал доклад по уголовным делам о нападении льва в Крыму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бастрыкин взял ситуацию в парке «Тайган» на особый контроль
Бастрыкин взял ситуацию в парке «Тайган» на особый контроль Фото:
новость из сюжета
Лев напал на директора парка «Тайган» в Крыму

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовных дел, связанных с нарушениями в парке «Тайган» в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В СМИ появилась публикация о системных нарушениях в парке „Тайган“, где неоднократно фиксировались случаи нападений хищников на людей. Руководитель СКР Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Республике Крым и Севастополю Виктору Терентьеву представить доклад о ходе расследования», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. 

Отмечается, что в настоящее время расследуются два уголовных дела. Одно из них возбуждено по факту нарушений требований охраны труда, которые привели к тяжелым травмам у основателя парка Олега Зубкова. Также ранее в парке уже фиксировались случаи нападений львов как на посетителей, так и на сотрудников.

Медики три часа боролись за жизнь Зубкова, провели сложную операцию, и сейчас Зубков подключен к аппарату ИВЛ в тяжелом состоянии. СКР взял ситуацию в парке «Тайган» на особый контроль. Ведомство проверяет все обстоятельства произошедших инцидентов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовных дел, связанных с нарушениями в парке «Тайган» в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В СМИ появилась публикация о системных нарушениях в парке „Тайган“, где неоднократно фиксировались случаи нападений хищников на людей. Руководитель СКР Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Республике Крым и Севастополю Виктору Терентьеву представить доклад о ходе расследования», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства.  Отмечается, что в настоящее время расследуются два уголовных дела. Одно из них возбуждено по факту нарушений требований охраны труда, которые привели к тяжелым травмам у основателя парка Олега Зубкова. Также ранее в парке уже фиксировались случаи нападений львов как на посетителей, так и на сотрудников. Медики три часа боролись за жизнь Зубкова, провели сложную операцию, и сейчас Зубков подключен к аппарату ИВЛ в тяжелом состоянии. СКР взял ситуацию в парке «Тайган» на особый контроль. Ведомство проверяет все обстоятельства произошедших инцидентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...