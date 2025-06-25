Бастрыкин потребовал доклад по уголовным делам о нападении льва в Крыму

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовных дел, связанных с нарушениями в парке «Тайган» в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В СМИ появилась публикация о системных нарушениях в парке „Тайган“, где неоднократно фиксировались случаи нападений хищников на людей. Руководитель СКР Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Республике Крым и Севастополю Виктору Терентьеву представить доклад о ходе расследования», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства.
Отмечается, что в настоящее время расследуются два уголовных дела. Одно из них возбуждено по факту нарушений требований охраны труда, которые привели к тяжелым травмам у основателя парка Олега Зубкова. Также ранее в парке уже фиксировались случаи нападений львов как на посетителей, так и на сотрудников.
Медики три часа боролись за жизнь Зубкова, провели сложную операцию, и сейчас Зубков подключен к аппарату ИВЛ в тяжелом состоянии. СКР взял ситуацию в парке «Тайган» на особый контроль. Ведомство проверяет все обстоятельства произошедших инцидентов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.