Россиян предостерегли от срывания некоторых ядовитых растений и цветов

Роспотребнадзор: наибольшую опасность представляют ландыши и ягоды Дафны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россиянам напомнили о ядовитых ягодах и растениях
Россиянам напомнили о ядовитых ягодах и растениях Фото:

Россиян предупредили об опасности ядовитых растений и ягод. Некоторые из них могут привести к тяжелым отравлениям и ожогам в летний период. Лучше обходить стороной ягоды Дафны, вороний глаз, ландыш и борщевик Сосновского. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре РФ.

«Ягоды Дафны крайне токсичны, пять таких ягод приводят к отравлению, а большее количество — к смерти. Симптомы включают обильное слюноотделение, боли в животе и судороги», — процитировало информацию ведомства РИА Новости. Также россиянам напомнили об опасности ягод вороньего глаза, которые внешне схожи с черникой, но растут по одной на стебле. Их употребление способно вызвать расстройства сердечно-сосудистой системы и рвоту.

К числу ядовитых растений относится ландыш — все его части содержат токсические соединения, способные повлиять на работу сердца. При отравлении возможны судороги и летальный исход. Кроме того, при контакте с борщевиком Сосновского его сок может вызывать тяжелые ожоги и воспаления.

Как сообщало URA.RU, ранее врачи НИИ Склифосовского оказывали помощь мужчине, получившему ожоги 80% тела после покоса борщевика на даче. Если на участке появились единичные экземпляры этого растения, их нужно уничтожать сразу — пока они не дали семена.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россиян предупредили об опасности ядовитых растений и ягод. Некоторые из них могут привести к тяжелым отравлениям и ожогам в летний период. Лучше обходить стороной ягоды Дафны, вороний глаз, ландыш и борщевик Сосновского. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре РФ. «Ягоды Дафны крайне токсичны, пять таких ягод приводят к отравлению, а большее количество — к смерти. Симптомы включают обильное слюноотделение, боли в животе и судороги», — процитировало информацию ведомства РИА Новости. Также россиянам напомнили об опасности ягод вороньего глаза, которые внешне схожи с черникой, но растут по одной на стебле. Их употребление способно вызвать расстройства сердечно-сосудистой системы и рвоту. К числу ядовитых растений относится ландыш — все его части содержат токсические соединения, способные повлиять на работу сердца. При отравлении возможны судороги и летальный исход. Кроме того, при контакте с борщевиком Сосновского его сок может вызывать тяжелые ожоги и воспаления. Как сообщало URA.RU, ранее врачи НИИ Склифосовского оказывали помощь мужчине, получившему ожоги 80% тела после покоса борщевика на даче. Если на участке появились единичные экземпляры этого растения, их нужно уничтожать сразу — пока они не дали семена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...