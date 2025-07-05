Российские ПВО сбили еще 12 БПЛА

МО: с 6.00 до 8.00 сбито 12 дронов ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Наибольшее количество дронов утром 5 июля было сбито над Брянской областью
Наибольшее количество дронов утром 5 июля было сбито над Брянской областью Фото:

Утром 5 июля российские силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников над четырьмя регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«С 6.00 до 8.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении МО РФ. В ведомстве сообщили, что восемь БПЛА были перехвачены над Брянской областью, два — над Рязанской, по одному — над Орловской и Новгородской областями. Благодаря действиям ПВО разрушений и жертв среди гражданских нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате атаки ВСУ пострадавших и разрушений нет. По его словам, в данный момент на месте падения обломков работают оперативные службы.

Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на 5 июля системы ПВО уничтожили 94 беспилотника ВСУ. Наибольшее количество — 34 — было сбито в Воронежской области. Также были уничтожены 11 БПЛА в Брянской области и по девять в Белгородской и Саратовской областях. 

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Утром 5 июля российские силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников над четырьмя регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «С 6.00 до 8.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении МО РФ. В ведомстве сообщили, что восемь БПЛА были перехвачены над Брянской областью, два — над Рязанской, по одному — над Орловской и Новгородской областями. Благодаря действиям ПВО разрушений и жертв среди гражданских нет. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате атаки ВСУ пострадавших и разрушений нет. По его словам, в данный момент на месте падения обломков работают оперативные службы. Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на 5 июля системы ПВО уничтожили 94 беспилотника ВСУ. Наибольшее количество — 34 — было сбито в Воронежской области. Также были уничтожены 11 БПЛА в Брянской области и по девять в Белгородской и Саратовской областях. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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