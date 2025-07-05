ВСУ в ночь на 5 июля атаковали Россию 94 беспилотниками

В ночь на 5 июля российские средства ПВО уничтожили 94 беспилотника ВСУ, атаковавших регионы страны. Об этом сообщает Минобороны России.
Беспилотники самолетного типа были перехвачены и уничтожены в период с 23:00 мск 4 июля до 07:00 мск 5 июля. Наибольшее их количество — 34 — было сбито в Воронежской области.
Еще 11 БПЛА уничтожены в Брянской области. По девять беспилотников атаковали Белгородскую и Саратовскую области. Также атакам подверглись Новгородская (восемь БПЛА), Курская (шесть дронов), Ленинградская, Орловская (по три беспилотника), Ростовская, Смоленская, Рязанская (по два БПЛА), Московская, Пензенская и Тульская области (по одному беспилотнику). Также два дрона были уничтожены в Чувашии, сообщает Минобороны РФ в Telegram.
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