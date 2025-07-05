В Нижневартовске (ХМАО) во дворе дома по улице Пермской автомобиль сбил ребенка. Как сообщили очевидцы, мальчик бежал к подъезду с детской площадки.
«Ребенка сбили во дворе дома Пермская, 9. Мальчик бежал к подъезду и, не осмотревшись, выскочил на дорогу из-за припаркованной машины», — сообщается в telegram-канале «Нижневартовск инцидент».
ДТП произошло днем 4 июля. Как уточняют очевидцы, за рулем сидела женщина. После столкновения она покинула место аварии, но после вернулась. Ребенок жив, но получил травмы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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