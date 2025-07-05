05 июля 2025
04 июля 2025

В ХМАО легковушка снесла ребенка, выбегающего с детской площадки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель авто скрылась с места ДТП, но затем вернулась
Водитель авто скрылась с места ДТП, но затем вернулась Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) во дворе дома по улице Пермской автомобиль сбил ребенка. Как сообщили очевидцы, мальчик бежал к подъезду с детской площадки.

«Ребенка сбили во дворе дома Пермская, 9. Мальчик бежал к подъезду и, не осмотревшись, выскочил на дорогу из-за припаркованной машины», — сообщается в telegram-канале «Нижневартовск инцидент».

ДТП произошло днем 4 июля. Как уточняют очевидцы, за рулем сидела женщина. После столкновения она покинула место аварии, но после вернулась. Ребенок жив, но получил травмы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) во дворе дома по улице Пермской автомобиль сбил ребенка. Как сообщили очевидцы, мальчик бежал к подъезду с детской площадки. «Ребенка сбили во дворе дома Пермская, 9. Мальчик бежал к подъезду и, не осмотревшись, выскочил на дорогу из-за припаркованной машины», — сообщается в telegram-канале «Нижневартовск инцидент». ДТП произошло днем 4 июля. Как уточняют очевидцы, за рулем сидела женщина. После столкновения она покинула место аварии, но после вернулась. Ребенок жив, но получил травмы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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