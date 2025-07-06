На Украине мобилизованных заперли в тюрьме, чтобы те не сбежали

Территориальные центры комплектования (ТЦК) Украины размещают мобилизованных в освобожденных от заключенных исправительных учреждениях. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Сергей Шендевинский. По его словам, такие меры принимаются, чтобы мобилизованные не сбежали перед отправкой на передовую.
«ВСУ брали на баланс колонии, в которых раньше находились заключенные <...> В колониях мы содержались в тесных комнатах, и мы не имели доступа на окружающую территорию и за территорию колоний. То есть мы фактически были как заключенные в этих колониях», — сказал Шендевинский. Его слова передает РИА Новости.
Военнослужащий добавил, что заключенных, которые ранее находились в колониях, распределили по другим тюрьмам. Сами мобилизованные неоднократно жаловались на то, что в пункте, в котором их размещали, не было возможности свободно передвигаться.
По его словам, в такие колонии отправляют мобилизованных, которые отказывались принимать участие в боевых действиях и пытались сбежать. Пленный рассказал, что многие пытаются «сбежать любыми путями».
Ранее украинские военнопленные уже сообщали о нехватке личного состава в ВСУ и массовых попытках мобилизованных избежать отправки на фронт. По их словам, новобранцев после краткой подготовки сразу направляют в боевые подразделения, что приводит к самовольному оставлению позиций и попыткам бегства. Эти меры свидетельствуют о продолжающихся трудностях с комплектованием украинских частей.
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