Мальчик бился в конвульсиях: история спасения сорвавшихся с моста юных пермяков

В Перми сторож рыболовной базы «Кама» Михаил Солманов спас двоих подростков, упавших в реку. Мужчина объяснил, что во время поиска наиболее удачного ракурса один из молодых людей залез на перила Коммунального моста, но поскользнулся и упал в воду. Приятель бросился на помощь другу, но вызволять из беды в итоге пришлось обоих.
«Я, когда проезжал мост, хотел посмотреть, рыбачит там кто-то или нет. Смотрю мальчик стоит на перилах в полный рост и снимает что-то. Он вдруг сорвался вниз. Второй нырнул следом. Этот-то все сделал правильно, нырнул столбиком, я его затащил в лодку. А второго еле-еле вытащил, он сильно ударился, его трясло в конвульсиях», — рассказ своего подчиненного передал «КП-Пермь» глава базы Андрей Яковлев.
Все произошло вечером 5 июля. Солманов доставил подростков на Пермь I, где им была оказана необходимая помощь. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что пострадавшего мальчика госпитализировали. Правоохранители организовали проверку обстоятельств инцидента.
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