В США рассказали о хаосе в рядах ВСУ на сумском направлении

Российское наступление в сумском и харьковском направлении посеяло хаос и бардак в рядах ВСУ. Так считает американское издание Politico.
«В Сумской и Харьковской областях — бардак. Никто толком не понимает, кто за что отвечает и кто должен контролировать процесс», — приводит Politico слова аналитика из Украины.
Как сообщается, ВС РФ меняют тактику, используя небольшие группы солдат для прорывов на передовой. ВСУ вынуждены реагировать, сокращая линии обороны, но сталкиваются с хаосом, также написано в материале.
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