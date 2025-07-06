В США рассказали о хаосе в рядах ВСУ на сумском направлении

Politico: на сумском и харьковском направлении у ВСУ хаос и бардак
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Хаос ВСУ связан с сокращением линий обороны из-за смены тактики ВС РФ, заявило Politico
Хаос ВСУ связан с сокращением линий обороны из-за смены тактики ВС РФ, заявило Politico Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российское наступление в сумском и харьковском направлении посеяло хаос и бардак в рядах ВСУ. Так считает американское издание Politico.

«В Сумской и Харьковской областях — бардак. Никто толком не понимает, кто за что отвечает и кто должен контролировать процесс», — приводит Politico слова аналитика из Украины.

Как сообщается, ВС РФ меняют тактику, используя небольшие группы солдат для прорывов на передовой. ВСУ вынуждены реагировать, сокращая линии обороны, но сталкиваются с хаосом, также написано в материале.

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Российское наступление в сумском и харьковском направлении посеяло хаос и бардак в рядах ВСУ. Так считает американское издание Politico. «В Сумской и Харьковской областях — бардак. Никто толком не понимает, кто за что отвечает и кто должен контролировать процесс», — приводит Politico слова аналитика из Украины. Как сообщается, ВС РФ меняют тактику, используя небольшие группы солдат для прорывов на передовой. ВСУ вынуждены реагировать, сокращая линии обороны, но сталкиваются с хаосом, также написано в материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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