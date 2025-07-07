Киевские власти не представляют интересы населения юго-восточных регионов страны и, согласно международному праву, не могут претендовать на применение принципа территориальной целостности в отношении этих территорий. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров .
«Поскольку киевский режим население этих регионов (Крым, Севастополь, Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон) не представляет, то, согласно международному праву, претендовать на то, чтобы принцип территориальной целостности применялся к украинскому государству в его нынешнем виде, он не может», — подчеркнул Сергей Лавров. Эти заявления прозвучали в интервью главы внешнеполитического ведомства венгерскому изданию Magyar Nemzet.
По словам Лаврова, принцип территориальной целостности закреплен в Декларации о принципах международного права, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1970 году. Этот принцип, отметил министр, распространяется только на те государства, правительства которых представляют все население страны без различия расы, вероисповедания или языка.
Глава МИД России также заявил, что официальный Киев проводит политику, направленную на ущемление прав русскоязычного населения. Он напомнил о высказываниях президента Украины Владимира Зеленского в 2021 году, который публично призывал жителей Юго-Востока страны уехать в Россию. Лавров добавил, что в результате подобных заявлений значительная часть жителей этих регионов поддержала вхождение в состав Российской Федерации.
Крым стал частью России по итогам референдума в марте 2014 года. Тогда, согласно официальным данным, более 96% участников голосования поддержали присоединение к РФ. Аналогичные референдумы прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях осенью 2022 года. После обработки бюллетеней большинство проголосовавших высказались за вступление в состав России. Российские власти неоднократно подчеркивали легитимность проведенных плебисцитов и окончательность решения по статусу новых регионов.
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