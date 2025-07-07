Лавров сделал заявление о третьем раунде переговоров

Россия и Украина согласовывают сроки проведения третьего раунда прямых переговоров, которые должны быть посвящены достижению прочного мира, а не временной паузы. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам российского министра, переговоры начались по инициативе Москвы. «Достигнуты договоренности по ряду гуманитарных вопросов, связанных с обменом удерживаемых гражданских лиц и военнопленных», — заявил Сергей Лавров в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet.
В список согласованных мер, по его данным, вошла передача тяжело раненных и больных, а также молодых солдат в возрасте до 25 лет. Лавров уточнил, что сроки по третьему раунду согласовываются.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что даты новых переговоров пока не определены. По его словам, взаимный процесс по подготовке продолжается, и в Москве ожидают, что даты скоро будут согласованы. Слова Пескова передает «Национальная служба новостей».
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