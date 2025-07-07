Лавров сделал заявление о третьем раунде переговоров

Лавров: Москва и Киев согласовывают сроки нового раунда переговоров
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Лавров заявил о новом раунде переговоров с Украиной
Лавров заявил о новом раунде переговоров с Украиной Фото:
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Мирные переговоры между Россией и Украиной

Россия и Украина согласовывают сроки проведения третьего раунда прямых переговоров, которые должны быть посвящены достижению прочного мира, а не временной паузы. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам российского министра, переговоры начались по инициативе Москвы. «Достигнуты договоренности по ряду гуманитарных вопросов, связанных с обменом удерживаемых гражданских лиц и военнопленных», — заявил Сергей Лавров в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet.

В список согласованных мер, по его данным, вошла передача тяжело раненных и больных, а также молодых солдат в возрасте до 25 лет. Лавров уточнил, что сроки по третьему раунду согласовываются.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что даты новых переговоров пока не определены. По его словам, взаимный процесс по подготовке продолжается, и в Москве ожидают, что даты скоро будут согласованы. Слова Пескова передает «Национальная служба новостей».

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Россия и Украина согласовывают сроки проведения третьего раунда прямых переговоров, которые должны быть посвящены достижению прочного мира, а не временной паузы. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам российского министра, переговоры начались по инициативе Москвы. «Достигнуты договоренности по ряду гуманитарных вопросов, связанных с обменом удерживаемых гражданских лиц и военнопленных», — заявил Сергей Лавров в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet. В список согласованных мер, по его данным, вошла передача тяжело раненных и больных, а также молодых солдат в возрасте до 25 лет. Лавров уточнил, что сроки по третьему раунду согласовываются. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что даты новых переговоров пока не определены. По его словам, взаимный процесс по подготовке продолжается, и в Москве ожидают, что даты скоро будут согласованы. Слова Пескова передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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