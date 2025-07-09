В Россию завезут миллион индийцев, достанется и Свердловской области

В Россию, в том числе и в Свердловскую область, приедет миллион трудовых мигрантов из Индии. А в Екатеринбурге откроется новое Генконсульство этой страны, сказал глава Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин, сославшись на информацию от чрезвычайного посла Индии в РФ.
По его словам, в регионе нехватку кадров будут решать как раз за счет мигрантов из Индии, Шри-Ланки и Северной Кореи. Промышленные предприятия намерены наращивать объемы производства, но в области существует дефицит кадров. «Поэтому достигнуты договоренности, в частности, с Индией. Насколько я слышал от своих индийских коллег, до конца года в Россию, в том числе и Свердловскую область, приедет миллион специалистов из Индии», — цитирует ЕАН Беседина.
Работа с мигрантами из перечисленных стран будет непростой, считает глава УТПП. По его словам, они будут работать на предприятиях металлургии и машиностроения.
Ранее URA.RU писало, что мигрантов из Индии привезут в Североуральск. Они будут трудиться в шахте СУБРа.
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