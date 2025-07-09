В Россию завезут миллион индийцев, достанется и Свердловской области

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Визит Дениса Паслера на завод «Уральские локомотивы». Верхняя Пышма, уральские локомотивы, предприятие, завод уральские локомотивы, производство поездов, сборка вагонов, рабочий цех
Мигранты будут трудиться на промышленных предприятиях Фото:

В Россию, в том числе и в Свердловскую область, приедет миллион трудовых мигрантов из Индии. А в Екатеринбурге откроется новое Генконсульство этой страны, сказал глава Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин, сославшись на информацию от чрезвычайного посла Индии в РФ.

По его словам, в регионе нехватку кадров будут решать как раз за счет мигрантов из Индии, Шри-Ланки и Северной Кореи. Промышленные предприятия намерены наращивать объемы производства, но в области существует дефицит кадров. «Поэтому достигнуты договоренности, в частности, с Индией. Насколько я слышал от своих индийских коллег, до конца года в Россию, в том числе и Свердловскую область, приедет миллион специалистов из Индии», — цитирует ЕАН Беседина.

Работа с мигрантами из перечисленных стран будет непростой, считает глава УТПП. По его словам, они будут работать на предприятиях металлургии и машиностроения.

Ранее URA.RU писало, что мигрантов из Индии привезут в Североуральск. Они будут трудиться в шахте СУБРа.

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В Россию, в том числе и в Свердловскую область, приедет миллион трудовых мигрантов из Индии. А в Екатеринбурге откроется новое Генконсульство этой страны, сказал глава Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин, сославшись на информацию от чрезвычайного посла Индии в РФ. По его словам, в регионе нехватку кадров будут решать как раз за счет мигрантов из Индии, Шри-Ланки и Северной Кореи. Промышленные предприятия намерены наращивать объемы производства, но в области существует дефицит кадров. «Поэтому достигнуты договоренности, в частности, с Индией. Насколько я слышал от своих индийских коллег, до конца года в Россию, в том числе и Свердловскую область, приедет миллион специалистов из Индии», — цитирует ЕАН Беседина. Работа с мигрантами из перечисленных стран будет непростой, считает глава УТПП. По его словам, они будут работать на предприятиях металлургии и машиностроения. Ранее URA.RU писало, что мигрантов из Индии привезут в Североуральск. Они будут трудиться в шахте СУБРа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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