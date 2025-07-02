На родину Паслера приедут работать сотни индийцев

Индийцев привезут в Североуральск (Свердловская область, родина губернатора Дениса Паслера) работать в шахте СУБРа. Иностранными специалистами планируют закрыть вопрос с дефицитом кадров в 200 человек, рассказала мэр Светлана Миронова.
«Руководство СУБРа приняло решение о привлечении на работу на подземные специальности, где не хватает более 200 человек, иностранных специалистов. В Североуральск приедут работники из Индии», — написала Миронова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Рабочих планируют заселить в общежитие №4. За порядком круглосуточно будет следить охрана, а также подключатся сотрудники полиции. Миронова призвала местных жителей не переживать из-за индийских гостей. «Они едут в наш город и имеют очень большое желание работать. Думаю, с их стороны не возникнут конфликты и агрессия», — пояснила она. Прямо сейчас над адоптацией иностранцев к Североуральску работают специалисты.
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