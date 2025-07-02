02 июля 2025

На родину Паслера приедут работать сотни индийцев

В Североуральск привезут индийских шахтеров для работы на СУБР
© Служба новостей «URA.RU»
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Индийцев адаптируют к Североуральску
Индийцев адаптируют к Североуральску Фото:

Индийцев привезут в Североуральск (Свердловская область, родина губернатора Дениса Паслера) работать в шахте СУБРа. Иностранными специалистами планируют закрыть вопрос с дефицитом кадров в 200 человек, рассказала мэр Светлана Миронова.

«Руководство СУБРа приняло решение о привлечении на работу на подземные специальности, где не хватает более 200 человек, иностранных специалистов. В Североуральск приедут работники из Индии», — написала Миронова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Рабочих планируют заселить в общежитие №4. За порядком круглосуточно будет следить охрана, а также подключатся сотрудники полиции. Миронова призвала местных жителей не переживать из-за индийских гостей. «Они едут в наш город и имеют очень большое желание работать. Думаю, с их стороны не возникнут конфликты и агрессия», — пояснила она. Прямо сейчас над адоптацией иностранцев к Североуральску работают специалисты.

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Индийцев привезут в Североуральск (Свердловская область, родина губернатора Дениса Паслера) работать в шахте СУБРа. Иностранными специалистами планируют закрыть вопрос с дефицитом кадров в 200 человек, рассказала мэр Светлана Миронова. «Руководство СУБРа приняло решение о привлечении на работу на подземные специальности, где не хватает более 200 человек, иностранных специалистов. В Североуральск приедут работники из Индии», — написала Миронова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Рабочих планируют заселить в общежитие №4. За порядком круглосуточно будет следить охрана, а также подключатся сотрудники полиции. Миронова призвала местных жителей не переживать из-за индийских гостей. «Они едут в наш город и имеют очень большое желание работать. Думаю, с их стороны не возникнут конфликты и агрессия», — пояснила она. Прямо сейчас над адоптацией иностранцев к Североуральску работают специалисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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