Суд решил убрать памятник Сталину в Вологде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После появления памятника жители Вологды выразили недовольство (архивное фото)
После появления памятника жители Вологды выразили недовольство (архивное фото) Фото:

Арбитражный суд Вологодской области постановил убрать памятник Иосифу Сталину, установленный на территории музея «Вологодская ссылка». Об этом говорится в карточке дела.

Согласно решению суда, монумент должен быть возвращен изготовителю, а предприниматель Екатерина Ложеницына обязана возместить бюджету области 10,5 млн рублей, потраченных на создание памятника. Иск был подан прокуратурой Вологодской области в апреле 2025 года. Надзорное ведомство требовало признать недействительным контракт на изготовление и установку памятника, заключенный между музеем-заповедником «Вологодская ссылка» и предпринимателем. Истец настаивал на возврате памятника изготовителю и возврате денежных средств в бюджет. По данным источников РБК, предметом спора стала не сама установка монумента, а процедура закупки.

Контракт на создание памятника был заключен в конце 2024 года, а сам монумент установлен в декабре того же года. Скульптуру Иосифа Сталина в шинели выполнил скульптор Константин Кубышкин по эскизу, выбранному губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым. Однако после появления памятника в общественном пространстве жители Вологды выразили недовольство, организовав петицию против его установки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арбитражный суд Вологодской области постановил убрать памятник Иосифу Сталину, установленный на территории музея «Вологодская ссылка». Об этом говорится в карточке дела. Согласно решению суда, монумент должен быть возвращен изготовителю, а предприниматель Екатерина Ложеницына обязана возместить бюджету области 10,5 млн рублей, потраченных на создание памятника. Иск был подан прокуратурой Вологодской области в апреле 2025 года. Надзорное ведомство требовало признать недействительным контракт на изготовление и установку памятника, заключенный между музеем-заповедником «Вологодская ссылка» и предпринимателем. Истец настаивал на возврате памятника изготовителю и возврате денежных средств в бюджет. По данным источников РБК, предметом спора стала не сама установка монумента, а процедура закупки. Контракт на создание памятника был заключен в конце 2024 года, а сам монумент установлен в декабре того же года. Скульптуру Иосифа Сталина в шинели выполнил скульптор Константин Кубышкин по эскизу, выбранному губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым. Однако после появления памятника в общественном пространстве жители Вологды выразили недовольство, организовав петицию против его установки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...