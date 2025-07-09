Суд решил убрать памятник Сталину в Вологде

Арбитражный суд Вологодской области постановил убрать памятник Иосифу Сталину, установленный на территории музея «Вологодская ссылка». Об этом говорится в карточке дела.
Согласно решению суда, монумент должен быть возвращен изготовителю, а предприниматель Екатерина Ложеницына обязана возместить бюджету области 10,5 млн рублей, потраченных на создание памятника. Иск был подан прокуратурой Вологодской области в апреле 2025 года. Надзорное ведомство требовало признать недействительным контракт на изготовление и установку памятника, заключенный между музеем-заповедником «Вологодская ссылка» и предпринимателем. Истец настаивал на возврате памятника изготовителю и возврате денежных средств в бюджет. По данным источников РБК, предметом спора стала не сама установка монумента, а процедура закупки.
Контракт на создание памятника был заключен в конце 2024 года, а сам монумент установлен в декабре того же года. Скульптуру Иосифа Сталина в шинели выполнил скульптор Константин Кубышкин по эскизу, выбранному губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым. Однако после появления памятника в общественном пространстве жители Вологды выразили недовольство, организовав петицию против его установки.
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