Бастрыкин накажет самокатчицу, сбившую 11-летнего ребенка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить по уголовному делу о наезде самоката на пешехода. Дело в том, что 38-летняя югорчанка наехала на 11-летнего подростка, в результате чего он оказался в больнице, сообщили в информационном центре СК России.
«Председатель Следственного комитета поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту травмирования ребенка в результате наезда водителем электросамоката. В Нижневартовске женщина, передвигаясь на электросамокате, совершила наезд на 11-летнего мальчика. Ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение», — написано в telegram-канале ведомства.
Также отмечается, в СУ СК России по ХМАО уже возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Доклад об установленных обстоятельствах Бастрыкину предоставит руководитель регионального ведомства Михаил Мокшин.
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