Прокуратура не нашла нарушений в высказывании депутата Таги-Заде, назвавшего ХМАО родиной мигрантов

Прокуратура не нашла нарушений в высказывании депутата Таги-Заде, назвавшего ХМАО исторической родиной мигрантов. Информацию надзорное ведомство прислало в ответ на запрос депутата Госдумы Владимира Сысоева.
«В ответе на запрос указано, что в его выступлении нет прямых или косвенных призывов к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Югорские эксперты не обнаружили признаков экстремизма», — уточнил Сысоев в беседе с URA.RU.
Копия ответа прокуратуры имеется в распоряжении редакции. Там указано, что вопрос Таги-Заде был рассмотрен на думской комиссии по этике, и его наказали.
URA.RU писало, что его лишили зарплаты на заседании окружной думы. Ранее на комиссии по этике было принято решение о лишении депутата должности зампреда комитета по соцразвитию.
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