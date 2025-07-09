09 июля 2025

Прокуратура не нашла нарушений в высказывании депутата Таги-Заде, назвавшего ХМАО родиной мигрантов

Лингвисты не выявили нарушений в заявлении депутата Таги-Заде из ХМАО
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Прокуратура не нашла нарушений в скандальном высказывании депутата
Прокуратура не нашла нарушений в скандальном высказывании депутата Фото:
новость из сюжета
Депутат назвал ХМАО исторической родиной для мигрантов из ближнего зарубежья

Прокуратура не нашла нарушений в высказывании депутата Таги-Заде, назвавшего ХМАО исторической родиной мигрантов. Информацию надзорное ведомство прислало в ответ на запрос депутата Госдумы Владимира Сысоева.

«В ответе на запрос указано, что в его выступлении нет прямых или косвенных призывов к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Югорские эксперты не обнаружили признаков экстремизма», — уточнил Сысоев в беседе с URA.RU.

Копия ответа прокуратуры имеется в распоряжении редакции. Там указано, что вопрос Таги-Заде был рассмотрен на думской комиссии по этике, и его наказали.

URA.RU писало, что его лишили зарплаты на заседании окружной думы. Ранее на комиссии по этике было принято решение о лишении депутата должности зампреда комитета по соцразвитию.

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Прокуратура не нашла нарушений в высказывании депутата Таги-Заде, назвавшего ХМАО исторической родиной мигрантов. Информацию надзорное ведомство прислало в ответ на запрос депутата Госдумы Владимира Сысоева. «В ответе на запрос указано, что в его выступлении нет прямых или косвенных призывов к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Югорские эксперты не обнаружили признаков экстремизма», — уточнил Сысоев в беседе с URA.RU. Копия ответа прокуратуры имеется в распоряжении редакции. Там указано, что вопрос Таги-Заде был рассмотрен на думской комиссии по этике, и его наказали. URA.RU писало, что его лишили зарплаты на заседании окружной думы. Ранее на комиссии по этике было принято решение о лишении депутата должности зампреда комитета по соцразвитию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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