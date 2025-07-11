ВСУ спрятали мины в игрушках, сладостях и деньгах в Курской области

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Саперы находят мины в мягких игрушках, сладостях и деньгах в Курской области, сообщило МЧС
Саперы находят мины в мягких игрушках, сладостях и деньгах в Курской области, сообщило МЧС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины минируют игрушки, деньги и сладости в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Противник маскирует взрывоопасные предметы в книги, мягкие игрушки, хозяйственный инвентарь, сладости, закладывает взрывчатку в денежные купюры», — заявлено в Министерстве. Его слова приводит ТАСС.

Хотя данные ситуации не редкость, чаще саперы имеют дело с FPV-дронами, которые не взорвались, сбросами БПЛА, ударными беспилотниками и боевыми частями ракет. Также в ведомстве сообщили, что в Курской области находится большое разнообразие противотанковых мин, в том числе и с магнитным датчиком, которые взрываются при контакте с транспортным средством.

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Вооруженные силы Украины минируют игрушки, деньги и сладости в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ. «Противник маскирует взрывоопасные предметы в книги, мягкие игрушки, хозяйственный инвентарь, сладости, закладывает взрывчатку в денежные купюры», — заявлено в Министерстве. Его слова приводит ТАСС. Хотя данные ситуации не редкость, чаще саперы имеют дело с FPV-дронами, которые не взорвались, сбросами БПЛА, ударными беспилотниками и боевыми частями ракет. Также в ведомстве сообщили, что в Курской области находится большое разнообразие противотанковых мин, в том числе и с магнитным датчиком, которые взрываются при контакте с транспортным средством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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