ВСУ спрятали мины в игрушках, сладостях и деньгах в Курской области

Вооруженные силы Украины минируют игрушки, деньги и сладости в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«Противник маскирует взрывоопасные предметы в книги, мягкие игрушки, хозяйственный инвентарь, сладости, закладывает взрывчатку в денежные купюры», — заявлено в Министерстве. Его слова приводит ТАСС.
Хотя данные ситуации не редкость, чаще саперы имеют дело с FPV-дронами, которые не взорвались, сбросами БПЛА, ударными беспилотниками и боевыми частями ракет. Также в ведомстве сообщили, что в Курской области находится большое разнообразие противотанковых мин, в том числе и с магнитным датчиком, которые взрываются при контакте с транспортным средством.
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