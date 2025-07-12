12 июля 2025
11 июля 2025

Бастрыкин заступился за мальчика-инвалида из ХМАО, которого избили подростки

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске подростки избили мальчика-инвалида, сейчас делом занимается СК
В Нижневартовске подростки избили мальчика-инвалида, сейчас делом занимается СК Фото:

Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину доложат о проверке сообщения об избиении ребенка с инвалидностью в Нижневартовске (ХМАО). Уточняется, что травмы нанесены подростками, сообщили в информационном центре СК России.

«Главой ведомства дано поручение после публикации о противоправных действиях в отношении подростка в ХМАО-Югре. В социальных медиа сообщается, что в Нижневартовске подростка с инвалидностью избили несколько несовершеннолетних», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас в СУ СК России по ХМАО начата процессуальная проверка. Доклад о ее ходе установленных обстоятельствах Бастрыкину предоставит руководитель регионального ведомства Михаил Мокшин.

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Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину доложат о проверке сообщения об избиении ребенка с инвалидностью в Нижневартовске (ХМАО). Уточняется, что травмы нанесены подростками, сообщили в информационном центре СК России. «Главой ведомства дано поручение после публикации о противоправных действиях в отношении подростка в ХМАО-Югре. В социальных медиа сообщается, что в Нижневартовске подростка с инвалидностью избили несколько несовершеннолетних», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас в СУ СК России по ХМАО начата процессуальная проверка. Доклад о ее ходе установленных обстоятельствах Бастрыкину предоставит руководитель регионального ведомства Михаил Мокшин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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