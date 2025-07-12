Пара безработных рецидивистов открыла наркопритон в Челябинске

В Челябинске мужчина и женщина открыли притон в квартире многоэтажного дома. Они предоставляли жилье наркозависимым людям. Ранее пара уже была судима за аналогичное преступление, рассказали в ГУ МВД России по региону.
«Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области пресекли деятельность группового наркопритона в многоквартирном доме Ленинского района. Организаторами оказались 33-летние безработные сожители, имеющие судимость за аналогичные преступления. Пара систематически предоставляла свою квартиру для потребления синтетических наркотиков, привлекая зависимых лиц», — сообщили в ведомстве.
В ходе обыска стражи порядка изъяли из жилого помещения шприцы, курительные трубки и другие предметы, используемые для приема наркотиков. Оперативники зафиксировали пять фактов употребления запрещенных веществ на территории квартиры. По каждому из них были составлены административные протоколы по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств без назначения врача). Помимо этого, паре грозит уголовное наказание. Возбуждено дело по части 2 статьи 232 УК РФ — организация или содержание притонов группой лиц по предварительному сговору.
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