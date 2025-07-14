Axios: Трамп представит план поставок оружия на Украину

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В план Трампа войдет наступательное вооружение для Украины
В план Трампа войдет наступательное вооружение для Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Дональд Трамп планирует обнародовать сегодня, 14 июля, план по поставкам вооружения Украине. Об этом сообщил портал Axios.

«Президент Трамп в понедельник объявит о новом плане по вооружению Украины», — написал портал со ссылкой на двух источников, знакомых с планами. Там уточнили, что в план, как ожидается, войдет наступательное вооружение.

Источники Axios полагают, что, вероятно, речь идет о ракетах большой дальности, способных поражать цели в глубине России, однако окончательного решения пока нет. Новая инициатива предусматривает, что европейские страны оплатят поставки американского оружия для Украины, и этот вопрос будет обсуждаться на встрече Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте.

Ранее президент США заявил о планах направить на Украину зенитные ракетные комплексы Patriot. При этом он не стал раскрывать, сколько именно таких систем будет поставлено. Трамп также подчеркнул, что для Вашингтона подобные поставки являются бизнесом, передает «Царьград».

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Президент США Дональд Трамп планирует обнародовать сегодня, 14 июля, план по поставкам вооружения Украине. Об этом сообщил портал Axios. «Президент Трамп в понедельник объявит о новом плане по вооружению Украины», — написал портал со ссылкой на двух источников, знакомых с планами. Там уточнили, что в план, как ожидается, войдет наступательное вооружение. Источники Axios полагают, что, вероятно, речь идет о ракетах большой дальности, способных поражать цели в глубине России, однако окончательного решения пока нет. Новая инициатива предусматривает, что европейские страны оплатят поставки американского оружия для Украины, и этот вопрос будет обсуждаться на встрече Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте. Ранее президент США заявил о планах направить на Украину зенитные ракетные комплексы Patriot. При этом он не стал раскрывать, сколько именно таких систем будет поставлено. Трамп также подчеркнул, что для Вашингтона подобные поставки являются бизнесом, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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