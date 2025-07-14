В США выступили с неутешительным прогнозом для Киева по поставкам оружия

AC: администрация Трампа способна снова приостановить поставки оружия Киеву
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предоставление американской помощи Киеву может столкнуться с новыми паузами
Предоставление американской помощи Киеву может столкнуться с новыми паузами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа может вновь приостановить поставки вооружений Украине из-за перегруженности американского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщил колумнист Дэниел ДеПетрис.

«Администрация Трампа, может, и уладила путаницу с Украиной, связанную с поставками оружия. Но пока Америка продолжает тешить себя иллюзией, что может быть везде и всегда, не стоит удивляться, если в будущем мы увидим очередную версию этого эпизода», — пишет ДеПетрис в The American Conservative.

По мнению журналиста, пауза в поставках военной помощи Украине была неизбежной, поскольку США взяли на себя слишком много обязательств на фоне курса на «принцип первенства» во внешней политике. ДеПетрис подчеркнул, что в условиях формирования многополярного мирового порядка прежняя стратегия Штатов становится все менее эффективной. Он также отметил, что перегрузка американской оборонной промышленности связана со стремлением Вашингтона обеспечивать боеготовность сразу в нескольких регионах мира.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты намерены и впредь осуществлять поставки вооружения Украине. По данным Axios, американский лидер намерен представить новую стратегию по предоставлению оружия Киеву уже в понедельник, 14 июля. Речь может идти о поставках ракет большой дальности, способных поражать объекты на значительном удалении, в том числе на территории России. Однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация президента США Дональда Трампа может вновь приостановить поставки вооружений Украине из-за перегруженности американского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщил колумнист Дэниел ДеПетрис. «Администрация Трампа, может, и уладила путаницу с Украиной, связанную с поставками оружия. Но пока Америка продолжает тешить себя иллюзией, что может быть везде и всегда, не стоит удивляться, если в будущем мы увидим очередную версию этого эпизода», — пишет ДеПетрис в The American Conservative. По мнению журналиста, пауза в поставках военной помощи Украине была неизбежной, поскольку США взяли на себя слишком много обязательств на фоне курса на «принцип первенства» во внешней политике. ДеПетрис подчеркнул, что в условиях формирования многополярного мирового порядка прежняя стратегия Штатов становится все менее эффективной. Он также отметил, что перегрузка американской оборонной промышленности связана со стремлением Вашингтона обеспечивать боеготовность сразу в нескольких регионах мира. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты намерены и впредь осуществлять поставки вооружения Украине. По данным Axios, американский лидер намерен представить новую стратегию по предоставлению оружия Киеву уже в понедельник, 14 июля. Речь может идти о поставках ракет большой дальности, способных поражать объекты на значительном удалении, в том числе на территории России. Однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...