В США выступили с неутешительным прогнозом для Киева по поставкам оружия

Администрация президента США Дональда Трампа может вновь приостановить поставки вооружений Украине из-за перегруженности американского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщил колумнист Дэниел ДеПетрис.
«Администрация Трампа, может, и уладила путаницу с Украиной, связанную с поставками оружия. Но пока Америка продолжает тешить себя иллюзией, что может быть везде и всегда, не стоит удивляться, если в будущем мы увидим очередную версию этого эпизода», — пишет ДеПетрис в The American Conservative.
По мнению журналиста, пауза в поставках военной помощи Украине была неизбежной, поскольку США взяли на себя слишком много обязательств на фоне курса на «принцип первенства» во внешней политике. ДеПетрис подчеркнул, что в условиях формирования многополярного мирового порядка прежняя стратегия Штатов становится все менее эффективной. Он также отметил, что перегрузка американской оборонной промышленности связана со стремлением Вашингтона обеспечивать боеготовность сразу в нескольких регионах мира.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты намерены и впредь осуществлять поставки вооружения Украине. По данным Axios, американский лидер намерен представить новую стратегию по предоставлению оружия Киеву уже в понедельник, 14 июля. Речь может идти о поставках ракет большой дальности, способных поражать объекты на значительном удалении, в том числе на территории России. Однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято.
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