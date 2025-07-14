Россиянам рассказали о новом пособии по беременности

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила начисления пособия по беременности и родам для студенток, обучающихся по очной форме. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Молодым женщинам, которые обучаются по очной форме обучения, пособие по беременности и родам будет теперь платиться не от стипендии», — сказала Голикова в ходе доклада президенту РФ. С 1 сентября 2025 года размер пособия будет рассчитываться исходя из прожиточного минимума, установленного в регионе проживания студентки. В среднем, размер пособия составит около 90 тысяч рублей.
До вступления в силу новых правил размер пособия по беременности и родам для студенток рассчитывался исходя из их стипендии. Обычно стипендии составляли от 2 до 5 тысяч рублей в месяц. Новое правило распространяется на женщин, обучающихся по очной форме в вузах, колледжах и других образовательных учреждениях.
Ранее Владимир Путин указал на новую демографическую тенденцию в России. В стране наблюдается дефицит женского населения, а не мужского, как в советское время.
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