Россиянам рассказали о новом пособии по беременности

Голикова: студентки получат пособие по беременности до 90 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Размер пособия будет рассчитываться исходя из прожиточного минимума
Размер пособия будет рассчитываться исходя из прожиточного минимума Фото:

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила начисления пособия по беременности и родам для студенток, обучающихся по очной форме. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Молодым женщинам, которые обучаются по очной форме обучения, пособие по беременности и родам будет теперь платиться не от стипендии», — сказала Голикова в ходе доклада президенту РФ. С 1 сентября 2025 года размер пособия будет рассчитываться исходя из прожиточного минимума, установленного в регионе проживания студентки. В среднем, размер пособия составит около 90 тысяч рублей.

До вступления в силу новых правил размер пособия по беременности и родам для студенток рассчитывался исходя из их стипендии. Обычно стипендии составляли от 2 до 5 тысяч рублей в месяц. Новое правило распространяется на женщин, обучающихся по очной форме в вузах, колледжах и других образовательных учреждениях.

Ранее Владимир Путин указал на новую демографическую тенденцию в России. В стране наблюдается дефицит женского населения, а не мужского, как в советское время.

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С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила начисления пособия по беременности и родам для студенток, обучающихся по очной форме. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. «Молодым женщинам, которые обучаются по очной форме обучения, пособие по беременности и родам будет теперь платиться не от стипендии», — сказала Голикова в ходе доклада президенту РФ. С 1 сентября 2025 года размер пособия будет рассчитываться исходя из прожиточного минимума, установленного в регионе проживания студентки. В среднем, размер пособия составит около 90 тысяч рублей. До вступления в силу новых правил размер пособия по беременности и родам для студенток рассчитывался исходя из их стипендии. Обычно стипендии составляли от 2 до 5 тысяч рублей в месяц. Новое правило распространяется на женщин, обучающихся по очной форме в вузах, колледжах и других образовательных учреждениях. Ранее Владимир Путин указал на новую демографическую тенденцию в России. В стране наблюдается дефицит женского населения, а не мужского, как в советское время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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