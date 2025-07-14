«На 10 девчонок — 9 ребят»: Путин на совещании по демографии вспомнил известную песню. Видео

Путин связал демографию в России с советской песней «Стоят девчонки»
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Путин отметил, что в советское время мальчиков было больше, чем девочек
Путин отметил, что в советское время мальчиков было больше, чем девочек Фото:

Президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное вопросам демографии. В ходе обсуждения глава государства вспомнил известную советскую песню «Стоят девчонки» и связал ее с актуальными демографическими тенденциями в стране.

«Демографические вопросы обсуждаем регулярно. Хорошо помним, наверное, известную песню советских времен, когда девочки пришли на танцы и стоят некоторые в сторонке», — сказал Путин в видео журналиста Павла Зарубина. Он отметил, что в советское время, по словам из песни, мальчиков было больше, чем девочек: «На десять девчонок по статистике девять ребят».

Однако, по данным на 2025 год, ситуация изменилась. Путин отметил, что теперь в России наблюдается нехватка женщин, а не мужчин.

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Президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное вопросам демографии. В ходе обсуждения глава государства вспомнил известную советскую песню «Стоят девчонки» и связал ее с актуальными демографическими тенденциями в стране. «Демографические вопросы обсуждаем регулярно. Хорошо помним, наверное, известную песню советских времен, когда девочки пришли на танцы и стоят некоторые в сторонке», — сказал Путин в видео журналиста Павла Зарубина. Он отметил, что в советское время, по словам из песни, мальчиков было больше, чем девочек: «На десять девчонок по статистике девять ребят». Однако, по данным на 2025 год, ситуация изменилась. Путин отметил, что теперь в России наблюдается нехватка женщин, а не мужчин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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