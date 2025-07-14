Президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное вопросам демографии. В ходе обсуждения глава государства вспомнил известную советскую песню «Стоят девчонки» и связал ее с актуальными демографическими тенденциями в стране.
«Демографические вопросы обсуждаем регулярно. Хорошо помним, наверное, известную песню советских времен, когда девочки пришли на танцы и стоят некоторые в сторонке», — сказал Путин в видео журналиста Павла Зарубина. Он отметил, что в советское время, по словам из песни, мальчиков было больше, чем девочек: «На десять девчонок по статистике девять ребят».
Однако, по данным на 2025 год, ситуация изменилась. Путин отметил, что теперь в России наблюдается нехватка женщин, а не мужчин.
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