Трамп заявил о скором окончании конфликта между Арменией и Азербайджаном

Трамп заявил, что США решили вопрос по Армении и Азербайджану
Конфликт между Арменией и Азербайджаном вскоре может быть успешно разрешен. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Похоже, он (конфликт между Ереваном и Баку, — прим. URA.RU) близок к завершению. К успешному завершению», — сообщил Дональд Трамп, трансляция его выступления ведется на телеканале Fox News. Он подчеркнул, что США решили вопрос по Армении и Азербайджану.
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