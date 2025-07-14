Трамп заявил о скором окончании конфликта между Арменией и Азербайджаном

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Трамп заявил, что США решили вопрос по Армении и Азербайджану
Трамп заявил, что США решили вопрос по Армении и Азербайджану Фото:

Конфликт между Арменией и Азербайджаном вскоре может быть успешно разрешен. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. 

«Похоже, он (конфликт между Ереваном и Баку, — прим. URA.RU) близок к завершению. К успешному завершению», — сообщил Дональд Трамп, трансляция его выступления ведется на телеканале Fox News. Он подчеркнул, что США решили вопрос по Армении и Азербайджану.

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Конфликт между Арменией и Азербайджаном вскоре может быть успешно разрешен. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.  «Похоже, он (конфликт между Ереваном и Баку, — прим. URA.RU) близок к завершению. К успешному завершению», — сообщил Дональд Трамп, трансляция его выступления ведется на телеканале Fox News. Он подчеркнул, что США решили вопрос по Армении и Азербайджану.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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