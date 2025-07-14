14 июля 2025

Жители ХМАО и Москвы организовали нелегальную сеть сбыта опасных лекарств

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Препараты продают строго по рецепту врача
Препараты продают строго по рецепту врача Фото:

Трое жителей ХМАО и житель Москвы предстанут перед судом по обвинению в незаконном обороте сильнодействующих лекарственных препаратов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по ХМАО в официальном telegram-канале.

По данным следствия, житель Москвы, являющийся владельцем аптеки, создал интернет-магазин для продажи сильнодействующих препаратов. «Криминальный товар отправлялся через почтовые службы, а его сообщники из Югры получали посылки и развозили препараты потребителям», — сказано в сообщении. Двое мужчин проживали в Нижневартовске, еще один — в Лангепасе.

В ходе расследования сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков изъяли из незаконного оборота более двух килограммов прегабалина и около 900 граммов трамадола. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трое жителей ХМАО и житель Москвы предстанут перед судом по обвинению в незаконном обороте сильнодействующих лекарственных препаратов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по ХМАО в официальном telegram-канале. По данным следствия, житель Москвы, являющийся владельцем аптеки, создал интернет-магазин для продажи сильнодействующих препаратов. «Криминальный товар отправлялся через почтовые службы, а его сообщники из Югры получали посылки и развозили препараты потребителям», — сказано в сообщении. Двое мужчин проживали в Нижневартовске, еще один — в Лангепасе. В ходе расследования сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков изъяли из незаконного оборота более двух килограммов прегабалина и около 900 граммов трамадола. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...