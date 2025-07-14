Жители ХМАО и Москвы организовали нелегальную сеть сбыта опасных лекарств

Трое жителей ХМАО и житель Москвы предстанут перед судом по обвинению в незаконном обороте сильнодействующих лекарственных препаратов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по ХМАО в официальном telegram-канале.
По данным следствия, житель Москвы, являющийся владельцем аптеки, создал интернет-магазин для продажи сильнодействующих препаратов. «Криминальный товар отправлялся через почтовые службы, а его сообщники из Югры получали посылки и развозили препараты потребителям», — сказано в сообщении. Двое мужчин проживали в Нижневартовске, еще один — в Лангепасе.
В ходе расследования сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков изъяли из незаконного оборота более двух килограммов прегабалина и около 900 граммов трамадола. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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