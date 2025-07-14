14 июля 2025

Власти ХМАО выделили на ремонт муниципальных дорог рекордное финансирование

В ХМАО на ремонт муниципальных дорог направят рекордные 10 миллиардов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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На ремонт муниципальных дорог в ХМАО направлено свыше 10 миллиардов рублей
На ремонт муниципальных дорог в ХМАО направлено свыше 10 миллиардов рублей Фото:

В Югре на реконструкцию дорог в городах и поселках в этом году выделена рекордная сумма из регионального бюджета — свыше 10 миллиардов рублей. Освоить средства подрядчики должны до начала учебного года.  

«По поручению губернатора Руслана Кухарука подрядные организации должны завершить основные работы до 1 сентября, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов в начале учебного года. На эти цели из бюджета выделены рекордные средства — более 10 миллиардов рублей направлено только на муниципальные дороги», — пишет informugra.ru

Основной акцент в дорожных работах будет сделан на участках с самой высокой степенью износа. Всего в текущем году в нормативное состояние в Югре приведут свыше 300 километров дорог регионального и местного значения.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2025 году в Нижневартовске (ХМАО) на приведение дорог в нормативное состояние выделено свыше одного миллиарда рублей. Средства поступили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного по решению президента России Владимира Путина.

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В Югре на реконструкцию дорог в городах и поселках в этом году выделена рекордная сумма из регионального бюджета — свыше 10 миллиардов рублей. Освоить средства подрядчики должны до начала учебного года.   «По поручению губернатора Руслана Кухарука подрядные организации должны завершить основные работы до 1 сентября, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов в начале учебного года. На эти цели из бюджета выделены рекордные средства — более 10 миллиардов рублей направлено только на муниципальные дороги», — пишет informugra.ru Основной акцент в дорожных работах будет сделан на участках с самой высокой степенью износа. Всего в текущем году в нормативное состояние в Югре приведут свыше 300 километров дорог регионального и местного значения. Ранее URA.RU сообщало, что в 2025 году в Нижневартовске (ХМАО) на приведение дорог в нормативное состояние выделено свыше одного миллиарда рублей. Средства поступили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного по решению президента России Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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