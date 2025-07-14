Власти ХМАО выделили на ремонт муниципальных дорог рекордное финансирование

В Югре на реконструкцию дорог в городах и поселках в этом году выделена рекордная сумма из регионального бюджета — свыше 10 миллиардов рублей. Освоить средства подрядчики должны до начала учебного года.
«По поручению губернатора Руслана Кухарука подрядные организации должны завершить основные работы до 1 сентября, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов в начале учебного года. На эти цели из бюджета выделены рекордные средства — более 10 миллиардов рублей направлено только на муниципальные дороги», — пишет informugra.ru
Основной акцент в дорожных работах будет сделан на участках с самой высокой степенью износа. Всего в текущем году в нормативное состояние в Югре приведут свыше 300 километров дорог регионального и местного значения.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2025 году в Нижневартовске (ХМАО) на приведение дорог в нормативное состояние выделено свыше одного миллиарда рублей. Средства поступили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного по решению президента России Владимира Путина.
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