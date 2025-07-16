Дрон ВСУ убил мужчину в Белгородской области

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль в Белгородской области. В результате атаки погиб молодой мужчина. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В районе хутора Первомайский Волоконовского района беспилотник нанёс целенаправленный удар по легковому автомобилю. От полученных ранений молодой мужчина скончался на месте», — написал Гладков в своем telegram-канале.
Второй находившийся рядом человек получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения и баротравму. Пострадавший был оперативно доставлен в Волоконовскую центральную районную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. В дальнейшем он будет проходить лечение амбулаторно. В результате удара транспортное средство получило значительные повреждения.
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