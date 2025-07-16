Маск экстренно сменил свой номер после ссоры с Трампом

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Илон Маск перестал отвечать но сообщения Майка Джонсона после перепалки с Трампом
Илон Маск перестал отвечать но сообщения Майка Джонсона после перепалки с Трампом Фото:
новость из сюжета
Дональд Трамп и Илон Маск поссорились и начали поливать друг друга грязью

Американский бизнесмен Илон Маск сменил номер телефона и перестал отвечать на сообщения спикера Палаты представителей США Майка Джонсона после публичной ссоры с президентом Дональдом Трампом. Об этом Джонсон рассказал в подкасте «Pod Force One».

«Я отправил ему длинное текстовое сообщение, а затем его номер телефона изменился, потому что после ссоры с ним что-то случилось», — заявил Джонсон ведущей, отметив, что пытался связаться с Маском, чтобы помирить его с Трампом. Слова передает  The New York Post.

Конфликт разгорелся из-за критики Маском республиканского законопроекта о налогах и расходах, который он назвал «отвратительным» и «полным ненужных трат». Джонсон подчеркнул, что президент США был открыт к примирению, несмотря на резкие выпады Маска, включая обвинения в адрес Трампа и призывы к созданию новой политической партии. Спикер выразил надежду на восстановление диалога, отметив, что «Маск — гений», но его реакция на законопроект была неожиданной.

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Американский бизнесмен Илон Маск сменил номер телефона и перестал отвечать на сообщения спикера Палаты представителей США Майка Джонсона после публичной ссоры с президентом Дональдом Трампом. Об этом Джонсон рассказал в подкасте «Pod Force One». «Я отправил ему длинное текстовое сообщение, а затем его номер телефона изменился, потому что после ссоры с ним что-то случилось», — заявил Джонсон ведущей, отметив, что пытался связаться с Маском, чтобы помирить его с Трампом. Слова передает  The New York Post. Конфликт разгорелся из-за критики Маском республиканского законопроекта о налогах и расходах, который он назвал «отвратительным» и «полным ненужных трат». Джонсон подчеркнул, что президент США был открыт к примирению, несмотря на резкие выпады Маска, включая обвинения в адрес Трампа и призывы к созданию новой политической партии. Спикер выразил надежду на восстановление диалога, отметив, что «Маск — гений», но его реакция на законопроект была неожиданной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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