ВС РФ нанесли пять групповых ударов по украинским объектам

Российские военные за период с 12 по 18 июля нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая предприятия военно-промышленного комплекса и военные аэродромы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Нанесено пять групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты инфраструктуры военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров», — сообщили в военном ведомстве, уточнив, что удары велись с 12 по 18 июля. Информацию об действиях ВС РФ представители Минобороны опубликовали в своем telegram-канале.
Сообщается, что под удар российских военных также попали арсеналы, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ. Также атака была проведена по центрам, где комплектовались и дислоцировались украинские военные подразделения.
ВС РФ продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освобождая населенные пункты и приближая достижение целей, поставленных президентом страны Владимиром Путиным. Победы российских военных позволяют укрепить позиции на фронте и продолжить расширение зоны контроля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.