ВС РФ нанесли пять групповых ударов по украинским объектам

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ВС РФ нанесли групповые удары по арсеналам и складам ВСУ
ВС РФ нанесли групповые удары по арсеналам и складам ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные за период с 12 по 18 июля нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая предприятия военно-промышленного комплекса и военные аэродромы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено пять групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты инфраструктуры военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров», — сообщили в военном ведомстве, уточнив, что удары велись с 12 по 18 июля. Информацию об действиях ВС РФ представители Минобороны опубликовали в своем telegram-канале.

Сообщается, что под удар российских военных также попали арсеналы, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ. Также атака была проведена по центрам, где комплектовались и дислоцировались украинские военные подразделения. 

ВС РФ продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освобождая населенные пункты и приближая достижение целей, поставленных президентом страны Владимиром Путиным. Победы российских военных позволяют укрепить позиции на фронте и продолжить расширение зоны контроля.

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Российские военные за период с 12 по 18 июля нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая предприятия военно-промышленного комплекса и военные аэродромы. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Нанесено пять групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты инфраструктуры военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров», — сообщили в военном ведомстве, уточнив, что удары велись с 12 по 18 июля. Информацию об действиях ВС РФ представители Минобороны опубликовали в своем telegram-канале. Сообщается, что под удар российских военных также попали арсеналы, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ. Также атака была проведена по центрам, где комплектовались и дислоцировались украинские военные подразделения.  ВС РФ продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освобождая населенные пункты и приближая достижение целей, поставленных президентом страны Владимиром Путиным. Победы российских военных позволяют укрепить позиции на фронте и продолжить расширение зоны контроля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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