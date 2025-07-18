Наступление продолжается: ВС РФ освободили 10 населенных пунктов

Минобороны: ВС освободили десяток населенных пунктов в новых российских регионах
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ВС РФ освободили 10 населенных пунктов
ВС РФ освободили 10 населенных пунктов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска за последнюю неделю освободили 10 населенных пунктов в зоне спецоперации. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Силы восточной группировки установили контроль над населенными пунктами Карла Маркса, Воскресенка, Новохатское в ДНР и Малиновкой в Запорожской области. Кроме того, группировка «Днепр» взяла под контроль Каменское в Запорожской области.

Бойцы группировки «Юг» освободили Петровку в Донецкой народной республике (ДНР), а «Центр» — Николаевку, Маяк и Попов Яр также в ДНР. А подразделения группировки «Север» заняли Дегтярное в Харьковской области.

ВС РФ продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освобождая населенные пункты и приближая достижение целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Победы российских военных позволяют укрепить позиции на фронте и продолжить расширение зоны контроля.

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Российские войска за последнюю неделю освободили 10 населенных пунктов в зоне спецоперации. Об этом сообщило Минобороны РФ. Силы восточной группировки установили контроль над населенными пунктами Карла Маркса, Воскресенка, Новохатское в ДНР и Малиновкой в Запорожской области. Кроме того, группировка «Днепр» взяла под контроль Каменское в Запорожской области. Бойцы группировки «Юг» освободили Петровку в Донецкой народной республике (ДНР), а «Центр» — Николаевку, Маяк и Попов Яр также в ДНР. А подразделения группировки «Север» заняли Дегтярное в Харьковской области. ВС РФ продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освобождая населенные пункты и приближая достижение целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Победы российских военных позволяют укрепить позиции на фронте и продолжить расширение зоны контроля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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