Российские войска за последнюю неделю освободили 10 населенных пунктов в зоне спецоперации. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Силы восточной группировки установили контроль над населенными пунктами Карла Маркса, Воскресенка, Новохатское в ДНР и Малиновкой в Запорожской области. Кроме того, группировка «Днепр» взяла под контроль Каменское в Запорожской области.
Бойцы группировки «Юг» освободили Петровку в Донецкой народной республике (ДНР), а «Центр» — Николаевку, Маяк и Попов Яр также в ДНР. А подразделения группировки «Север» заняли Дегтярное в Харьковской области.
ВС РФ продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освобождая населенные пункты и приближая достижение целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Победы российских военных позволяют укрепить позиции на фронте и продолжить расширение зоны контроля.
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