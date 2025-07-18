Дроны ВСУ заметили над четырьмя регионами России

Минобороны Российской Федерации сообщило, что за один час дежурные силы противовоздушной обороны ликвидировали четыре украинских беспилотника самолетного типа в нескольких регионах страны.
«В период с 11.00 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны. Оно опубликовано в telegram-канале.
По данным военного ведомства, с 11:00 до 12:00 по московскому времени были сбиты по одному беспилотнику в четырех регионах. Дроны ВСУ ликвидированы над территориями Белгородской, Тульской, Калужской и Брянской областей.
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