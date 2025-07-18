Солдаты ВСУ массово сдаются в плен на Херсонском направлении

Украинские военные массово сдаются в плен на Херсонском и Запорожском направлениях. Об этом сообщили в силовых структурах.
«Военнослужащие ВСУ сдаются в плен регулярно. Российские военнослужащие при штурме всегда дают возможность сдаться в плен, и многие ей пользуются», — рассказали в силовых структурах ТАСС.
Некоторые украинские военнослужащие проявляют инициативу и самостоятельно выходят на связь с российской стороной для получения инструкций по сдаче в плен. Такие обращения фиксируются не только с линии фронта, но и из тыловых районов. Собеседник ТАСС отмечает, что многие мобилизованные украинские военные оказываются на фронте против своей воли. Это приводит к низкой мотивации и недостаточному уровню подготовки личного состава ВСУ, что также влияет на решение сдаться в плен.
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