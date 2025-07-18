В ХМАО женщина с подростком до смерти забили знакомую

В Нягани (ХМАО) 35-летняя женщина и 15-летний подросток обвиняются в жестоком избиении знакомой, от которого та скончалась на месте. Они находятся под стражей, сообщается в официальной группе судов Югры в социальной сети «ВКонтакте».
«В ходе конфликта обвиняемые нанесли множественные удары руками, ногами и предметами, используемыми в качестве оружия, по различным частям тела потерпевшей 1986 года рождения. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия», — указано в публикации.
Обвиняемые поссорились со своей знакомой и решили наказать. Они били ее руками, ногами и разными предметами. Женщина получила тяжелые травмы и умерла на месте.
Следователи считают, что нападавшие заранее договорились. Сейчас они под арестом. Няганский городской суд назначил обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражей, а затем продлил ее еще на два месяца. Им предъявлено обвинение по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы.
Ранее URA.RU писало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) местный житель во время ссоры избил мать. От травм женщина скончалась на месте
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