В ХМАО женщина с подростком до смерти забили знакомую

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Забили до смерти жительницу ХМАО двое знакомых во время ссоры
Забили до смерти жительницу ХМАО двое знакомых во время ссоры Фото:

В Нягани (ХМАО) 35-летняя женщина и 15-летний подросток обвиняются в жестоком избиении знакомой, от которого та скончалась на месте. Они находятся под стражей, сообщается в официальной группе судов Югры в социальной сети «ВКонтакте».

«В ходе конфликта обвиняемые нанесли множественные удары руками, ногами и предметами, используемыми в качестве оружия, по различным частям тела потерпевшей 1986 года рождения. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия», — указано в публикации.

Обвиняемые поссорились со своей знакомой и решили наказать. Они били ее руками, ногами и разными предметами. Женщина получила тяжелые травмы и умерла на месте.

Следователи считают, что нападавшие заранее договорились. Сейчас они под арестом. Няганский городской суд назначил обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражей, а затем продлил ее еще на два месяца. Им предъявлено обвинение по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) местный житель во время ссоры избил мать. От травм женщина скончалась на месте

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В Нягани (ХМАО) 35-летняя женщина и 15-летний подросток обвиняются в жестоком избиении знакомой, от которого та скончалась на месте. Они находятся под стражей, сообщается в официальной группе судов Югры в социальной сети «ВКонтакте». «В ходе конфликта обвиняемые нанесли множественные удары руками, ногами и предметами, используемыми в качестве оружия, по различным частям тела потерпевшей 1986 года рождения. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия», — указано в публикации. Обвиняемые поссорились со своей знакомой и решили наказать. Они били ее руками, ногами и разными предметами. Женщина получила тяжелые травмы и умерла на месте. Следователи считают, что нападавшие заранее договорились. Сейчас они под арестом. Няганский городской суд назначил обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражей, а затем продлил ее еще на два месяца. Им предъявлено обвинение по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) местный житель во время ссоры избил мать. От травм женщина скончалась на месте
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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