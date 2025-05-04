Житель ХМАО до смерти забил мать

В Пыть-Яхе (ХМАО) местный житель во время ссоры избил мать. От травм женщина скончалась на месте, сообщил окружной следственный комитет на официальном сайте.
«По данным следствия, 3 мая 2025 года подозреваемый, находясь в квартире по месту жительства во втором микрорайоне Пыть-Яха, в ходе ссоры с матерью 1957 года рождения нанес женщине множественные удары руками и ногами по голове и телу. От полученных травм женщина скончалась», — указано в публикации ведомства.
После убийства подозреваемый попытался нанести себе увечья. Сейчас он находится в больнице. Следователи возбудили на подозреваемого уголовное дело. В ходе расследования установят обстоятельства преступления.
Ранее URA.RU писало, что житель Сургутского района ХМАО получил 12 лет заключения в колонии строгого режима за убийство матери бейсбольной битой. Во время ссоры с родственницей он был пьян, употреблял наркотики.
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