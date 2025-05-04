04 мая 2025

Житель ХМАО до смерти забил мать

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Житель Пыть-Яха во время ссоры убил мать, а после пытался искалечить себя
Житель Пыть-Яха во время ссоры убил мать, а после пытался искалечить себя Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) местный житель во время ссоры избил мать. От травм женщина скончалась на месте, сообщил окружной следственный комитет на официальном сайте.

«По данным следствия, 3 мая 2025 года подозреваемый, находясь в квартире по месту жительства во втором микрорайоне Пыть-Яха, в ходе ссоры с матерью 1957 года рождения нанес женщине множественные удары руками и ногами по голове и телу. От полученных травм женщина скончалась», — указано в публикации ведомства.

После убийства подозреваемый попытался нанести себе увечья. Сейчас он находится в больнице. Следователи возбудили на подозреваемого уголовное дело. В ходе расследования установят обстоятельства преступления.

Ранее URA.RU писало, что житель Сургутского района ХМАО получил 12 лет заключения в колонии строгого режима за убийство матери бейсбольной битой. Во время ссоры с родственницей он был пьян, употреблял наркотики.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пыть-Яхе (ХМАО) местный житель во время ссоры избил мать. От травм женщина скончалась на месте, сообщил окружной следственный комитет на официальном сайте. «По данным следствия, 3 мая 2025 года подозреваемый, находясь в квартире по месту жительства во втором микрорайоне Пыть-Яха, в ходе ссоры с матерью 1957 года рождения нанес женщине множественные удары руками и ногами по голове и телу. От полученных травм женщина скончалась», — указано в публикации ведомства. После убийства подозреваемый попытался нанести себе увечья. Сейчас он находится в больнице. Следователи возбудили на подозреваемого уголовное дело. В ходе расследования установят обстоятельства преступления. Ранее URA.RU писало, что житель Сургутского района ХМАО получил 12 лет заключения в колонии строгого режима за убийство матери бейсбольной битой. Во время ссоры с родственницей он был пьян, употреблял наркотики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...