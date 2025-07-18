ТАСС: Сырский готовит новую провокацию, которая грозит ВСУ самоубийством

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Новая тактика Сырского трагически закончится для ВСУ, считают журналисты
Новая тактика Сырского трагически закончится для ВСУ, считают журналисты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время визита на Украину начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин, предположительно, мог склонить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к подготовке новой провокации. Однако она плохо закончится для украинских военных. Об этом пишет агентство ТАСС.

«Высока вероятность, что Лондон убедил Сырского на очередную самоубийственную провокацию, которую ВСУ будут обязаны реализовать в течение ближайших 50 дней», — пишет агентство ТАСС. Журналисты ссылаются на собственный источник.

Журналисты агентства отмечают, что к завершению данного периода главнокомандующий ВСУ, вероятно, направит новые штурмовые подразделения на крайне рискованные операции. Это будет сделано для того, чтобы помешать любым попыткам достижения дипломатического разрешения конфликта.

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Во время визита на Украину начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин, предположительно, мог склонить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к подготовке новой провокации. Однако она плохо закончится для украинских военных. Об этом пишет агентство ТАСС. «Высока вероятность, что Лондон убедил Сырского на очередную самоубийственную провокацию, которую ВСУ будут обязаны реализовать в течение ближайших 50 дней», — пишет агентство ТАСС. Журналисты ссылаются на собственный источник. Журналисты агентства отмечают, что к завершению данного периода главнокомандующий ВСУ, вероятно, направит новые штурмовые подразделения на крайне рискованные операции. Это будет сделано для того, чтобы помешать любым попыткам достижения дипломатического разрешения конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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