Во время визита на Украину начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин, предположительно, мог склонить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к подготовке новой провокации. Однако она плохо закончится для украинских военных. Об этом пишет агентство ТАСС.
«Высока вероятность, что Лондон убедил Сырского на очередную самоубийственную провокацию, которую ВСУ будут обязаны реализовать в течение ближайших 50 дней», — пишет агентство ТАСС. Журналисты ссылаются на собственный источник.
Журналисты агентства отмечают, что к завершению данного периода главнокомандующий ВСУ, вероятно, направит новые штурмовые подразделения на крайне рискованные операции. Это будет сделано для того, чтобы помешать любым попыткам достижения дипломатического разрешения конфликта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.