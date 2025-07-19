В небе над Зеленоградом и Истрой прогремело не менее десяти взрывов, сообщают очевидцы. По их словам, в районах работы системы противовоздушной обороны (ПВО) слышались громкие хлопки, напоминающие взрывы. URA.RU запускает онлайн-трансляцию.
01:20 Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» по Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
01:43 На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность». Введены временные ограничения работы мобильного интернета, заявил губернатор региона Олег Мельниченко.
01:37 Больше 10 вражеских БПЛА замечены в Брянской области. Дроны направляются в сторону Орловской и Калужской областей, пишут очевидцы в соцсетях.
01:29 В Шереметьево сняли все ограничения. Об этом сообщили в Росавиации.
01:14 «В Алабушево слышно было взрывы и очень громко. Самолеты уже начали летать», — передают очевидцы.
01:13 «Ну тут же не над головой разрывается. Специфический гул слышен был минут 15 назад, да и вчера часов в 11 вечера было», — рассказывают жители Зеленограда.
01:10 Жители Солнечногорского района заметили беспилотник в небе. Он пролетает прямо над городом.
01:08 В районе Карачево и Орла замечены вражеские БПЛА. В местных пабликах сообщается о 25 дронах, летящих с юго-запада.
01:05 Звуки взрывов также слышали в Бронницах. Местные насчитали порядка 10.
00:59 Временные ограничения на выполнение полетов во Внуково сняты. Сейчас сотрудники аэропорта и авиакомпаний предпринимают меры, чтобы минимизировать неудобства, причиненные пассажирам, и оперативно восстановить полноценную работу.
00:47 Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли все ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов.
00:45 В поселке Навля Брянской области заметили пролетающие дроны. Об этом сообщили местные жители.
00:40 На подлете к столице сбит очередной беспилотник. Он был уничтожен в районе Солнечногорска, сообщил Собянин. В аэропорту Шереметьево снова введены ограничения.
00:36 Жители Истры, Зеленограда и Солнечногорска рассказывают о мощных хлопках, из-за которых тряслись окна в домах и начали срабатывать сигнализации авто. Аэропорты Домодедово и Жуковский временно не принимают рейсы, аэропорт Шереметьево возобновил штатную работу.
00:34 Сбит беспилотник при подлете к Москве, сообщил глава города Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
00:33 В окрестностях Зеленограда слышали не менее 10 звуков, похожих на взрывы. Кто-то насчитал 16. Предварительно, сейчас в городах работает система ПВО, которая сбивает беспилотники. Официальной информации еще не поступало.
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