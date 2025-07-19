19 июля 2025

Москву и Подмосковье атакуют БПЛА. Онлайн-трансляция

Жители Зеленограда и Истры сообщают о звуках взрывов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Над Подмосковьем сбили несколько БПЛА
Над Подмосковьем сбили несколько БПЛА Фото:

В небе над Зеленоградом и Истрой прогремело не менее десяти взрывов, сообщают очевидцы. По их словам, в районах работы системы противовоздушной обороны (ПВО) слышались громкие хлопки, напоминающие взрывы. URA.RU запускает онлайн-трансляцию.

01:20 Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» по Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

01:43 На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность». Введены временные ограничения работы мобильного интернета, заявил губернатор региона Олег Мельниченко.

01:37 Больше 10 вражеских БПЛА замечены в Брянской области. Дроны направляются в сторону Орловской и Калужской областей, пишут очевидцы в соцсетях.

01:29 В Шереметьево сняли все ограничения. Об этом сообщили в Росавиации.

01:14 «В Алабушево слышно было взрывы и очень громко. Самолеты уже начали летать», — передают очевидцы.

01:13 «Ну тут же не над головой разрывается. Специфический гул слышен был минут 15 назад, да и вчера часов в 11 вечера было», — рассказывают жители Зеленограда.

01:10 Жители Солнечногорского района заметили беспилотник в небе. Он пролетает прямо над городом.

01:08 В районе Карачево и Орла замечены вражеские БПЛА. В местных пабликах сообщается о 25 дронах, летящих с юго-запада.

01:05 Звуки взрывов также слышали в Бронницах. Местные насчитали порядка 10.

00:59 Временные ограничения на выполнение полетов во Внуково сняты. Сейчас сотрудники аэропорта и авиакомпаний предпринимают меры, чтобы минимизировать неудобства, причиненные пассажирам, и оперативно восстановить полноценную работу.

00:47 Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли все ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов.

00:45 В поселке Навля Брянской области заметили пролетающие дроны. Об этом сообщили местные жители.

00:40 На подлете к столице сбит очередной беспилотник. Он был уничтожен в районе Солнечногорска, сообщил Собянин. В аэропорту Шереметьево снова введены ограничения.

00:36 Жители Истры, Зеленограда и Солнечногорска рассказывают о мощных хлопках, из-за которых тряслись окна в домах и начали срабатывать сигнализации авто. Аэропорты Домодедово и Жуковский временно не принимают рейсы, аэропорт Шереметьево возобновил штатную работу.

00:34 Сбит беспилотник при подлете к Москве, сообщил глава города Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

00:33 В окрестностях Зеленограда слышали не менее 10 звуков, похожих на взрывы. Кто-то насчитал 16. Предварительно, сейчас в городах работает система ПВО, которая сбивает беспилотники. Официальной информации еще не поступало.

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В небе над Зеленоградом и Истрой прогремело не менее десяти взрывов, сообщают очевидцы. По их словам, в районах работы системы противовоздушной обороны (ПВО) слышались громкие хлопки, напоминающие взрывы. URA.RU запускает онлайн-трансляцию. 01:20 Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» по Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. 01:43 На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность». Введены временные ограничения работы мобильного интернета, заявил губернатор региона Олег Мельниченко. 01:37 Больше 10 вражеских БПЛА замечены в Брянской области. Дроны направляются в сторону Орловской и Калужской областей, пишут очевидцы в соцсетях. 01:29 В Шереметьево сняли все ограничения. Об этом сообщили в Росавиации. 01:14 «В Алабушево слышно было взрывы и очень громко. Самолеты уже начали летать», — передают очевидцы. 01:13 «Ну тут же не над головой разрывается. Специфический гул слышен был минут 15 назад, да и вчера часов в 11 вечера было», — рассказывают жители Зеленограда. 01:10 Жители Солнечногорского района заметили беспилотник в небе. Он пролетает прямо над городом. 01:08 В районе Карачево и Орла замечены вражеские БПЛА. В местных пабликах сообщается о 25 дронах, летящих с юго-запада. 01:05 Звуки взрывов также слышали в Бронницах. Местные насчитали порядка 10. 00:59 Временные ограничения на выполнение полетов во Внуково сняты. Сейчас сотрудники аэропорта и авиакомпаний предпринимают меры, чтобы минимизировать неудобства, причиненные пассажирам, и оперативно восстановить полноценную работу. 00:47 Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли все ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов. 00:45 В поселке Навля Брянской области заметили пролетающие дроны. Об этом сообщили местные жители. 00:40 На подлете к столице сбит очередной беспилотник. Он был уничтожен в районе Солнечногорска, сообщил Собянин. В аэропорту Шереметьево снова введены ограничения. 00:36 Жители Истры, Зеленограда и Солнечногорска рассказывают о мощных хлопках, из-за которых тряслись окна в домах и начали срабатывать сигнализации авто. Аэропорты Домодедово и Жуковский временно не принимают рейсы, аэропорт Шереметьево возобновил штатную работу. 00:34 Сбит беспилотник при подлете к Москве, сообщил глава города Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. 00:33 В окрестностях Зеленограда слышали не менее 10 звуков, похожих на взрывы. Кто-то насчитал 16. Предварительно, сейчас в городах работает система ПВО, которая сбивает беспилотники. Официальной информации еще не поступало.
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