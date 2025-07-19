19 июля 2025

В четырех городах Подмосковья прогремели взрывы

В Зеленограде, Истре и Солнечногорске прогремели взрывы
© Служба новостей «URA.RU»
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Взрывы слышны по всему Подмосковью
Взрывы слышны по всему Подмосковью Фото:

В ночь на 19 июля в Зеленограде, Истре, Нахабино и Солнечногорске прогремели взрывы. О происшествиях сообщают очевидцы в социальных сетях и городских чатах.

Согласно сообщениям местных жителей, звуки взрывов были слышны в разных районах Московской области. «Около полуночи в Зеленограде был мощный хлопок. Окна задрожали», — написал один из очевидцев в городском паблике. Жители Истринского района также отмечают, что взрывную волну ощущали даже в домах с хорошей шумоизоляцией.

В некоторых сообщениях указывается, что после хлопков были замечены вспышки света. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

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В ночь на 19 июля в Зеленограде, Истре, Нахабино и Солнечногорске прогремели взрывы. О происшествиях сообщают очевидцы в социальных сетях и городских чатах. Согласно сообщениям местных жителей, звуки взрывов были слышны в разных районах Московской области. «Около полуночи в Зеленограде был мощный хлопок. Окна задрожали», — написал один из очевидцев в городском паблике. Жители Истринского района также отмечают, что взрывную волну ощущали даже в домах с хорошей шумоизоляцией. В некоторых сообщениях указывается, что после хлопков были замечены вспышки света. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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