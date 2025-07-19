В четырех городах Подмосковья прогремели взрывы

В ночь на 19 июля в Зеленограде, Истре, Нахабино и Солнечногорске прогремели взрывы. О происшествиях сообщают очевидцы в социальных сетях и городских чатах.
Согласно сообщениям местных жителей, звуки взрывов были слышны в разных районах Московской области. «Около полуночи в Зеленограде был мощный хлопок. Окна задрожали», — написал один из очевидцев в городском паблике. Жители Истринского района также отмечают, что взрывную волну ощущали даже в домах с хорошей шумоизоляцией.
В некоторых сообщениях указывается, что после хлопков были замечены вспышки света. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.
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