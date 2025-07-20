Россиян порадовали отличными новостями о ключевой ставке ЦБ

Большинство опрошенных экономистов прогнозируют снижение ключевой ставки Центробанка до 18% на июльском заседании. К такому выводу пришли 21 из 30 участников консенсус-прогноза. Эксперты считают, что Банк России готов пойти на смягчение кредитной политики, хотя его дальнейшие действия будут зависеть от инфляции и экономической ситуации.
«Все 30 участников консенсус-прогноза ожидают, что в июле ЦБ снизит ключевую ставку на 100-300 базисных пунктов. Но дальнейшая траектория не предопределена: банк может замедлить смягчение или взять паузу», — отмечается в исследовании РБК.
Часть аналитиков полагает, что ЦБ ограничится снижением ставки в июле, если инфляция окажется выше прогнозных значений или усилится волатильность на валютном рынке. Некоторые эксперты не исключают возможности дальнейшего понижения ключевой ставки осенью, при условии стабилизации макроэкономических показателей и снижения инфляционного давления.
Очередное заседание Центробанк проведет 25 июля, передает телеканал 360. По мнению «Известий», вероятное снижение ставки до 18% может поддержать экономическую активность и привести к удешевлению кредитов. В Госдуме предрекают снижения ключевой ставки до 16% к концу года, сообщает «Национальная служба новостей».
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