20 июля 2025

Россиян порадовали отличными новостями о ключевой ставке ЦБ

Большинство экспертов РБК предрекли снижение ставки ЦБ до 18%
© Служба новостей «URA.RU»
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После июля динамику трудно предугадать
После июля динамику трудно предугадать Фото:

Большинство опрошенных экономистов прогнозируют снижение ключевой ставки Центробанка до 18% на июльском заседании. К такому выводу пришли 21 из 30 участников консенсус-прогноза. Эксперты считают, что Банк России готов пойти на смягчение кредитной политики, хотя его дальнейшие действия будут зависеть от инфляции и экономической ситуации.

«Все 30 участников консенсус-прогноза ожидают, что в июле ЦБ снизит ключевую ставку на 100-300 базисных пунктов. Но дальнейшая траектория не предопределена: банк может замедлить смягчение или взять паузу», — отмечается в исследовании РБК.

Часть аналитиков полагает, что ЦБ ограничится снижением ставки в июле, если инфляция окажется выше прогнозных значений или усилится волатильность на валютном рынке. Некоторые эксперты не исключают возможности дальнейшего понижения ключевой ставки осенью, при условии стабилизации макроэкономических показателей и снижения инфляционного давления.

Очередное заседание Центробанк проведет 25 июля, передает телеканал 360. По мнению «Известий», вероятное снижение ставки до 18% может поддержать экономическую активность и привести к удешевлению кредитов. В Госдуме предрекают снижения ключевой ставки до 16% к концу года, сообщает «Национальная служба новостей».

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Большинство опрошенных экономистов прогнозируют снижение ключевой ставки Центробанка до 18% на июльском заседании. К такому выводу пришли 21 из 30 участников консенсус-прогноза. Эксперты считают, что Банк России готов пойти на смягчение кредитной политики, хотя его дальнейшие действия будут зависеть от инфляции и экономической ситуации. «Все 30 участников консенсус-прогноза ожидают, что в июле ЦБ снизит ключевую ставку на 100-300 базисных пунктов. Но дальнейшая траектория не предопределена: банк может замедлить смягчение или взять паузу», — отмечается в исследовании РБК. Часть аналитиков полагает, что ЦБ ограничится снижением ставки в июле, если инфляция окажется выше прогнозных значений или усилится волатильность на валютном рынке. Некоторые эксперты не исключают возможности дальнейшего понижения ключевой ставки осенью, при условии стабилизации макроэкономических показателей и снижения инфляционного давления. Очередное заседание Центробанк проведет 25 июля, передает телеканал 360. По мнению «Известий», вероятное снижение ставки до 18% может поддержать экономическую активность и привести к удешевлению кредитов. В Госдуме предрекают снижения ключевой ставки до 16% к концу года, сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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