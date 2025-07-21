Уроженец Молдавии задержан в Рязани за передачу данных украинской разведке

Сотрудники ФСБ задержали в Рязани гражданина Молдавии, подозреваемого в передаче украинской военной разведке информации о российском военном подразделении и оборонном предприятии. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории города Рязани задержан гражданин Российской Федерации, 2001 года рождения, уроженец Республики Молдова, причастный к разведывательной деятельности в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ)», — сказано в сообщении ЦОС ФСБ. Его передает агентство РИА Новости.
Позже выяснилось, что в 2024 году подозреваемый по собственной инициативе вышел на связь и поддерживал общение с сотрудником украинских спецслужб через мессенджер Telegram. Следуя указаниям куратора, он осуществлял сбор информации о деятельности одного из подразделений российской армии, а также об объекте оборонно-промышленного комплекса (ОПК), расположенном в Рязанской области. После чего мужчина передавал эти сведения украинской разведке.
Отмечается, что в обмен на сотрудничество представители ГУР МОУ обещали жителю Рязани помощь в безопасном выезде с территории России во Францию. Также ему сулили вступление в украинское вооруженное формирование, признанное запрещенным на территории РФ и участвующее в боевых действиях в зоне спецоперации на стороне ВСУ.
«Следственным отделением управления ФСБ России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Крыму был задержан мужчина, который подозревается в передаче секретной информации украинским спецслужбам. По данным ведомства, мужчина контактировал с представителями Службы безопасности Украины и ГУР МОУ, передавая им сведения о расположении военных объектов и систем ПВО на полуострове.
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