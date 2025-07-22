22 июля 2025

51 беспилотник уничтожили над Россией. Онлайн-трансляция

Минобороны: ПВО РФ уничтожила 51 украинский беспилотник
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Десятки беспилотников уничтожены над семью регионами РФ
Десятки беспилотников уничтожены над семью регионами РФ Фото:

Российские силы противовоздушной обороны за два с половиной часа уничтожили 51 украинский беспилотник над семью регионами страны. Налет был совершен на Брянскую, Курскую, Ростовскую, Орловскую, Калужскую, Тульскую и Липецкую области. URA.RU запускает онлайн-трансляцию.

03:04 Жители Новочеркасска самостоятельно ликвидируют пожар после атаки дрона. В это время ПВО отработало в Аксайском районе.

02:56 Жители Ростовской области сообщают о выбитых стеклах. Повреждения — в машинах и в домах.

02:53 Третий пожар в Новочеркасске рядом с улицей Железнодорожной на берегу реки Тузлов. Дроны там не падали. Причины возгорания устанавливаются.

02:47 Здание Ростелекома в Новочеркасске повреждено обломками БПЛА. Части второго дрона рухнули на сарай возле железнодорожного вокзала. Пострадавших нет, отмечают в местных пабликах со ссылкой на данные экстренных служб.

02:44 ПВО сбили один беспилотник на Тульской областью. «Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — пояснил губернатор региона Дмитрий Миляев.

02:39 В Пензенской области ввели режим «Беспилотная опасность». В целях безопасности введены временные ограничения работы мобильного интернета, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

02:36 В Новочеркасске дрон упал на Баклановском проспекте. ВСУ целились в здание Ростелекома.

Обстановка в Новочеркасске напряженная
Обстановка в Новочеркасске напряженная
Фото:

02:34 Местные жители рассказывают о пожаре в Новочеркасске. По их словам, возгорание произошло вблизи жд-вокзала.

02:33 К западу от Ростова сбивают БПЛА. Взрывов было больше 10.

02:26 Много БПЛА сбивают в небе над Ростовской областью. Более пяти штук заметили над Щепкиным.

02:25 В районе Новочеркасской ГРЭС произошел взрыв. Очевидцы сообщают о падении обломков БПЛА в центре города.

02:24 Освещение собора в Новочеркасске отключилось. Город атаковали вражеские дроны.

02:23 В Липецке заработали сирены. Об этом сообщают местные жители.

02:22 В мониторинговых каналах сообщают об опасности БПЛА. Под угрозой Тула, Щекино и близлежащие районы.

02:20 По данным Минобороны, 22 июля в период с 21:00 до 23:40 (мск) средствами ПВО уничтожен 51 беспилотный летательный аппарат ВСУ:

  • 28 БПЛА – над территорией Брянской области;
  • 10 БПЛА – над территорией Курской области;
  • 6 БПЛА – над территорией Ростовская области;
  • 4 БПЛА – над территорией Орловской области;
  • 1 БПЛА – над территорией Калужской области;
  • 1 БПЛА – над территорией Тульской области;
  • 1 БПЛА – над территорией Липецкой области.

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Российские силы противовоздушной обороны за два с половиной часа уничтожили 51 украинский беспилотник над семью регионами страны. Налет был совершен на Брянскую, Курскую, Ростовскую, Орловскую, Калужскую, Тульскую и Липецкую области. URA.RU запускает онлайн-трансляцию. 03:04 Жители Новочеркасска самостоятельно ликвидируют пожар после атаки дрона. В это время ПВО отработало в Аксайском районе. 02:56 Жители Ростовской области сообщают о выбитых стеклах. Повреждения — в машинах и в домах. 02:53 Третий пожар в Новочеркасске рядом с улицей Железнодорожной на берегу реки Тузлов. Дроны там не падали. Причины возгорания устанавливаются. 02:47 Здание Ростелекома в Новочеркасске повреждено обломками БПЛА. Части второго дрона рухнули на сарай возле железнодорожного вокзала. Пострадавших нет, отмечают в местных пабликах со ссылкой на данные экстренных служб. 02:44 ПВО сбили один беспилотник на Тульской областью. «Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — пояснил губернатор региона Дмитрий Миляев. 02:39 В Пензенской области ввели режим «Беспилотная опасность». В целях безопасности введены временные ограничения работы мобильного интернета, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. 02:36 В Новочеркасске дрон упал на Баклановском проспекте. ВСУ целились в здание Ростелекома. 02:34 Местные жители рассказывают о пожаре в Новочеркасске. По их словам, возгорание произошло вблизи жд-вокзала. 02:33 К западу от Ростова сбивают БПЛА. Взрывов было больше 10. 02:26 Много БПЛА сбивают в небе над Ростовской областью. Более пяти штук заметили над Щепкиным. 02:25 В районе Новочеркасской ГРЭС произошел взрыв. Очевидцы сообщают о падении обломков БПЛА в центре города. 02:24 Освещение собора в Новочеркасске отключилось. Город атаковали вражеские дроны. 02:23 В Липецке заработали сирены. Об этом сообщают местные жители. 02:22 В мониторинговых каналах сообщают об опасности БПЛА. Под угрозой Тула, Щекино и близлежащие районы. 02:20 По данным Минобороны, 22 июля в период с 21:00 до 23:40 (мск) средствами ПВО уничтожен 51 беспилотный летательный аппарат ВСУ:
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