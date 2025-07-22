Российские силы противовоздушной обороны за два с половиной часа уничтожили 51 украинский беспилотник над семью регионами страны. Налет был совершен на Брянскую, Курскую, Ростовскую, Орловскую, Калужскую, Тульскую и Липецкую области. URA.RU запускает онлайн-трансляцию.
03:04 Жители Новочеркасска самостоятельно ликвидируют пожар после атаки дрона. В это время ПВО отработало в Аксайском районе.
02:56 Жители Ростовской области сообщают о выбитых стеклах. Повреждения — в машинах и в домах.
02:53 Третий пожар в Новочеркасске рядом с улицей Железнодорожной на берегу реки Тузлов. Дроны там не падали. Причины возгорания устанавливаются.
02:47 Здание Ростелекома в Новочеркасске повреждено обломками БПЛА. Части второго дрона рухнули на сарай возле железнодорожного вокзала. Пострадавших нет, отмечают в местных пабликах со ссылкой на данные экстренных служб.
02:44 ПВО сбили один беспилотник на Тульской областью. «Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — пояснил губернатор региона Дмитрий Миляев.
02:39 В Пензенской области ввели режим «Беспилотная опасность». В целях безопасности введены временные ограничения работы мобильного интернета, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
02:36 В Новочеркасске дрон упал на Баклановском проспекте. ВСУ целились в здание Ростелекома.
02:34 Местные жители рассказывают о пожаре в Новочеркасске. По их словам, возгорание произошло вблизи жд-вокзала.
02:33 К западу от Ростова сбивают БПЛА. Взрывов было больше 10.
02:26 Много БПЛА сбивают в небе над Ростовской областью. Более пяти штук заметили над Щепкиным.
02:25 В районе Новочеркасской ГРЭС произошел взрыв. Очевидцы сообщают о падении обломков БПЛА в центре города.
02:24 Освещение собора в Новочеркасске отключилось. Город атаковали вражеские дроны.
02:23 В Липецке заработали сирены. Об этом сообщают местные жители.
02:22 В мониторинговых каналах сообщают об опасности БПЛА. Под угрозой Тула, Щекино и близлежащие районы.
02:20 По данным Минобороны, 22 июля в период с 21:00 до 23:40 (мск) средствами ПВО уничтожен 51 беспилотный летательный аппарат ВСУ:
- 28 БПЛА – над территорией Брянской области;
- 10 БПЛА – над территорией Курской области;
- 6 БПЛА – над территорией Ростовская области;
- 4 БПЛА – над территорией Орловской области;
- 1 БПЛА – над территорией Калужской области;
- 1 БПЛА – над территорией Тульской области;
- 1 БПЛА – над территорией Липецкой области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.