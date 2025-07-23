Дачников предупредили об уголовной ответственности за определенный вид работ

При проведении строительных работ на дачных участках нарушение экологических норм может привести к штрафу и даже уголовной ответственности. Об этом предупредила юрист компании «Легес Бюро» Наталия Скрябина.
«Ущерб окружающей среде при проведении строительных работ на даче грозит штрафом, как и привлечение иностранных рабочих без патента», — рассказала Скрябина РИА Новости. Например, за сброс строительного мусора в водоемы или за мойку транспортных средств вблизи них гражданам грозит штраф до 2 000 рублей. Также дачников могут оштрафовать за загрязнение воздуха. Образование пыли при строительстве не станет основанием для привлечения к ответственности. Штрафы предусмотрены за вредные вещества в воздухе, например, свинца или оксида серы. Для физлиц сумма составляет 2 500 рублей, для предпринимателей — до 50 000 рублей.
За несоблюдение требований по складированию мусора на территории дачного участка предусмотрены штрафы в размере от 2000 до 3000 рублей. Также Скрябина указала, что при загрязнении почвы пестицидами, агрохимикатами и другими опасными веществами или отходами возможно наложение административного взыскания в сумме от 3 000 до 5000 рублей.
Эксперт обратила внимание на необходимость тщательной проверки документов при найме иностранных граждан. В случае отсутствия у мигранта действующего патента или разрешения на работу, а также при несоблюдении региональных ограничений по месту работы, собственник может быть оштрафован на сумму до 5 000 рублей. Проверить подлинность патента и разрешения можно на официальном сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России.
Также Наталия Скрябина подчеркнула, что повреждение общего имущества населенного пункта, например, дорог вследствие использования тяжелой строительной техники, влечет штраф от 300 до 500 рублей. В случае причинения значительного ущерба возможно наступление уголовной ответственности с максимальным штрафом до 120 тысяч рублей. При этом необходимо доказать размер ущерба и наличие причинно-следственной связи между действиями и наступившими последствиями, заключила юрист.
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