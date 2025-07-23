Сырский допустил новое наступление ВСУ только при одном условии

Главком ВСУ Сырский: для нового наступления ВСУ нужны поставки новых систем ПВО
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Сырский отметил, что комплексы Patriot помогут ВСУ отражать российские атаки
Сырский отметил, что комплексы Patriot помогут ВСУ отражать российские атаки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Начало нового наступления Вооруженных сил Украины станет возможным лишь при условии поставок новых систем ПВО и дальнобойных ракет. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«У нас есть высоко мотивированные солдаты, способные наступать, но им нужны современные, надежные средства защиты», — заявил Сырский. Его цитирует Washington Post. По словам главкома ВСУ, получение новых систем ПВО, включая американские комплексы Patriot, перехватчики дронов и легкую авиацию, усилит возможности Украины по отражению российских атак.

Сырский отметил, что поставки ракет средней и большой дальности — таких как американские ATACMS и немецкие Taurus — без ограничений на их использование позволят наносить удары по российской инфраструктуре и замедлять производство вооружений. Отвечая на вопрос о наличии у Украины ракет ATACMS, Сырский отказался давать комментарии, несмотря на предположения о том, что их запасы уже исчерпаны.

Российские военные 21 июля нанесли удары по объектам ВСУ, уничтожив, в частности, зенитные комплексы Patriot, которые считаются одними из наиболее важных для Украины. Аналитики отмечают, что потеря этих систем серьезно ослабила украинскую ПВО, особенно в условиях дефицита подобных вооружений на Западе, передает RT.

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Начало нового наступления Вооруженных сил Украины станет возможным лишь при условии поставок новых систем ПВО и дальнобойных ракет. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. «У нас есть высоко мотивированные солдаты, способные наступать, но им нужны современные, надежные средства защиты», — заявил Сырский. Его цитирует Washington Post. По словам главкома ВСУ, получение новых систем ПВО, включая американские комплексы Patriot, перехватчики дронов и легкую авиацию, усилит возможности Украины по отражению российских атак. Сырский отметил, что поставки ракет средней и большой дальности — таких как американские ATACMS и немецкие Taurus — без ограничений на их использование позволят наносить удары по российской инфраструктуре и замедлять производство вооружений. Отвечая на вопрос о наличии у Украины ракет ATACMS, Сырский отказался давать комментарии, несмотря на предположения о том, что их запасы уже исчерпаны. Российские военные 21 июля нанесли удары по объектам ВСУ, уничтожив, в частности, зенитные комплексы Patriot, которые считаются одними из наиболее важных для Украины. Аналитики отмечают, что потеря этих систем серьезно ослабила украинскую ПВО, особенно в условиях дефицита подобных вооружений на Западе, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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