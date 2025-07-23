Сырский допустил новое наступление ВСУ только при одном условии

Начало нового наступления Вооруженных сил Украины станет возможным лишь при условии поставок новых систем ПВО и дальнобойных ракет. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«У нас есть высоко мотивированные солдаты, способные наступать, но им нужны современные, надежные средства защиты», — заявил Сырский. Его цитирует Washington Post. По словам главкома ВСУ, получение новых систем ПВО, включая американские комплексы Patriot, перехватчики дронов и легкую авиацию, усилит возможности Украины по отражению российских атак.
Сырский отметил, что поставки ракет средней и большой дальности — таких как американские ATACMS и немецкие Taurus — без ограничений на их использование позволят наносить удары по российской инфраструктуре и замедлять производство вооружений. Отвечая на вопрос о наличии у Украины ракет ATACMS, Сырский отказался давать комментарии, несмотря на предположения о том, что их запасы уже исчерпаны.
Российские военные 21 июля нанесли удары по объектам ВСУ, уничтожив, в частности, зенитные комплексы Patriot, которые считаются одними из наиболее важных для Украины. Аналитики отмечают, что потеря этих систем серьезно ослабила украинскую ПВО, особенно в условиях дефицита подобных вооружений на Западе, передает RT.
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