«Клан отстраняют от управления городом»: депутата из ХМАО уволили по утрате доверия

Депутат городской думы Нефтеюганска (ХМАО) Александр Дудич лишен мандата по утрате доверия. Информация о нем появилась в реестре на сайте «Госслужба».
«Дудич Александр Иванович. Наименование должности, замещаемой на момент увольнения (прекращения полномочий): дума города Нефтеюганска VII созыва, депутат. Основание: ч. 1 ст. 13.1 ФЗ „О противодействии коррупции“», — указано в реестре.
Дудич и еще ряд нефтеюганских депутатов (Максим Мальчиков, Константин Черных, Иван Мурзин — прим. ред.) пытались оспорить результаты проверки прокуратуры, которая выявила нарушения в поданных ими налоговых декларациях. Ранее в реестр уволенных по утрате доверия попали и другие народные избранники, которых некоторые источники причисляют к пулу лояльных депутату думы ХМАО Степану Пыталеву. При этом, по данным инсайдеров, Дудич ранее считался ставленником покойного депутата Александра Колодича.
Покинули посты по отрицательным основаниям Ян Коваль, попавшийся на покупке «Мерседеса» за бюджетный счет и бывший спикер гордумы Рафаэль Галиев, не указавший в декларации 140 миллионов рублей и спецтехнику в Геленджике. «Вероятно, что в новом созыве думы расклад, при котором у команды Пыталева была монополия, и депутаты могли грозить мэру импичментом, не сохранится. Эти отставки, а также громкие уголовные дела на чиновников и депутатов могут свидетельствовать, что клан постепенно, точечно устраняют от управления городом», — резюмирует источник в политическом истеблишменте.
Дудич, Мальчиков, Черных и другие депутаты проиграли суд правительству ХМАО. Они пытались оспорить проверку департамента госслужбы, но потерпели поражение. Дудич на момент публикации новости числился в списке депутатов. В гордуме пока еще не принимали его отставку.
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