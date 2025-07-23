Володин сообщил, что едет в Северную Корею

Делегация палаты парламента Российской Федерации в ближайшее время посетит Корейскую народно-демократическую республику (КНДР). Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«Мы в ближайшее уже время посетим Корейскую народно-демократическую республику и обязательно об этом скажем лично всем, с кем будем встречаться. Именно так и должны строиться отношения», — сказал Володин в ходе пленарного заседания палаты парламента.
Дипломатические отношения России и КНДР имеют партнерский и дружеский характер. Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в Вонсане поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области. Российская сторона выразила искреннюю признательность за поддержку Пхеньяном специальной военной операции России, участие воинов Корейской народной армии на территории Курской области. Кроме того, стороны обсудили внимание сотрудничеству в различных областях.
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