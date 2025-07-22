В Екатеринбурге 26-летний мужчина жестоко расправился с 38-летней женщиной, которая работала в такси. С ней он познакомился и договорился о встрече в соцсетях, а затем совершил убийство в ее машине, на которой решил покататься. Позже иномарку с телом нашли на Пермском тракте, а убийцу выявили с помощью экспертизы ДНК, рассказали URA.RU правоохранители.
«Вечером 18 июля в одной из соцсетей гражданин связался с незнакомой ему потерпевшей и предложил встретиться. Женщина согласилась и прибыла на своей машине в оговоренное место. Фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сел на заднее сидение. После того как машина отъехала на незначительное расстояние и остановилась, мужчина напал на потерпевшую», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР.
После расправы мужчина оставил тело в салоне авто, а сам сел за руль, чтобы покататься по Екатеринбургу. На 318-м километре Пермского тракта (Ревдинский район) убийца попал в аварию, после которой бросил машину и уехал домой на такси. Через время силовики обнаружили тело женщины.
Тогда к розыску преступника подключились следователи СКР из разных отделов, более 20 сыщиков угрозыска ГУ МВД области и ОВД Ревды, криминалисты. Мужчину нашли «по горячим следам» благодаря оставленным на крышке бензобака следам пота. Убийцу задержали, обвинив по ст. 105 УК РФ (убийство). В свою очередь он объяснил убийство фразой: «просто в голову пришла мысль убить человека».
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж, разбойное нападение и угон. «Чикатило» причинил потерпевшей более 70 ножевых ранений, затем с ее телом долго катался, совершив в итоге ДТП. Очевидцы помогли вытащить машину из кювета на проезжую часть, не зная, что в салоне находится убийца и его жертва, пояснил полковник Горелых.
Он добавил, что в салоне нашли следы борьбы. На теле женщины были травмы в области шеи, головы, рук и груди. «Злоумышленник уже дал признательные показания и сейчас содержится под стражей. Его проверяют на причастность к иным ранее совершенным преступлениям», — подчеркнул представитель свердловской полиции.
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